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العريبي و دغيم يعبران عن تطلعهما لموقف جزائري داعم لإرادة الشعب الليبي

تم النشر منذُ 59 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طبرق 22 يوليو 2020 (وال) _ عبر عضوا مجلس النواب “عيسى العريبي و زياد دغيم” عن تطلعهما لموقف جزائري داعم لإرادة الشعب الليبي التي يمثلها مجلس النواب المنتخب ومطالبته المشروعة والشرعية لتفعيل الميثاق العربي والدفاع العربي المشترك ضد الاستعمار التركي المباشر.

وقال “عيسى العريبي و زياد دغيم”: ” نحن نتفهم حسابات الجغرافية السياسية بين الجزائر وطرابلس ولكننا لا تتوقع أن تنتظر الجزائر بلد المليون شهيد من الليبيين والعرب استقبال الاستعمار التركي بالورود والذي يستهدف استقرارنا وأمننا ومواردنا.

وطالب “العريبي و دغيم” الرئيس الجزائري بعدم القلق، موضحين أن الدعوة للدفاع العربي المشترك هي لجميع الجيوش العربية الشقيقة دون استثناء، عبر التنسيق مع مجلس النواب و الجيش الليبي وقيادته ولن تكون بتسليح القبائل.

ودعا عضوا مجلس النواب “عيسى العريبي وزياد دغيم” إلى التمسك بالتنسيق الثلاثي لدول الجوار تونس والجزائر مع الشقيقة الكبرى مصر.

يشار إلى أن هذا التصريح المشترك يأتي رداً على تصريحات الرئيس الجزائري القلقة من تطور الأوضاع الليبية. (وال _ طبرق) ه ع

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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تعليقات

  • بتعويلكم علي الجزائر يتضح أنكم فاضيين ورب الكعبه طول عمرها الجزائر تحيط نفسها بغموض المواقف والوقوف الجزائر موقف ضبابي الجزائر تدار في الخفاء بسلطة جنرالات فرنسا المعتمد علي إشارات تآتي من فرنسا

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  • موقف الجزائر لصالح شرق ليبيا سراب يا ليبيين عهدناه منذ القدم والسراب يوحي لناظره الظمأن بأنه ماء ولكن عندما يلاحقه او يقترب منه فلا يجد ما يبل به ريقه ولا منه شئ

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