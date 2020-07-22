العريبي و دغيم يعبران عن تطلعهما لموقف جزائري داعم لإرادة الشعب الليبي

طبرق 22 يوليو 2020 (وال) _ عبر عضوا مجلس النواب “عيسى العريبي و زياد دغيم” عن تطلعهما لموقف جزائري داعم لإرادة الشعب الليبي التي يمثلها مجلس النواب المنتخب ومطالبته المشروعة والشرعية لتفعيل الميثاق العربي والدفاع العربي المشترك ضد الاستعمار التركي المباشر.

وقال “عيسى العريبي و زياد دغيم”: ” نحن نتفهم حسابات الجغرافية السياسية بين الجزائر وطرابلس ولكننا لا تتوقع أن تنتظر الجزائر بلد المليون شهيد من الليبيين والعرب استقبال الاستعمار التركي بالورود والذي يستهدف استقرارنا وأمننا ومواردنا.

وطالب “العريبي و دغيم” الرئيس الجزائري بعدم القلق، موضحين أن الدعوة للدفاع العربي المشترك هي لجميع الجيوش العربية الشقيقة دون استثناء، عبر التنسيق مع مجلس النواب و الجيش الليبي وقيادته ولن تكون بتسليح القبائل.

ودعا عضوا مجلس النواب “عيسى العريبي وزياد دغيم” إلى التمسك بالتنسيق الثلاثي لدول الجوار تونس والجزائر مع الشقيقة الكبرى مصر.

يشار إلى أن هذا التصريح المشترك يأتي رداً على تصريحات الرئيس الجزائري القلقة من تطور الأوضاع الليبية. (وال _ طبرق) ه ع

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