النايض: احتمالات نشوب صراع بين مصر وتركيا في ليبيا أصبحت أمرا واقعا

قال رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة، عارف النايض، إن

احتمالات نشوب صراع كبير بين مصر وتركيا على الأراضي الليبية ليست مسألة بسيطة، وهي

الآن “أمر واقع”.

وأضاف النايض في تصريح صحفي أن مجلس النواب يتفهم خطورة نشوب

نزاع بين مصر وتركيا في ليبيا، لكنه يدعم التدخل المصري لأن العدوان التركي لم يترك

أي خيار آخر.

وتابع النايض أن ممثلي البرلمان الليبي وشيوخ القبائل وقادة

النسيج الاجتماعي توجهوا إلى مصر وطالبوا بالتدخل المصري المباشر ليس لأنهم يريدون

الحرب ولكن لأنهم يريدون السلام.

ولفت النايص إلى أن حقيقة الأمر هي أن تركيا استخدمت الدعوة

غير القانونية من حكومة الوفاق غير المعتمدة، للقيام بأمرين يمثلان تهديدا وجوديا،

أولا جلبت تركيا ما يقرب من ستة عشر ألف مقاتل، أغلبهم من أعضاء تنظيمي القاعدة وداعش

إلى ليبيا، وثانيا أكدت تركيا الهيمنة الكاملة على ليبيا ومواردها في تصريحات وخطب

متغطرسة للغاية على لسان وزير دفاعها ومسؤولين آخرين.

وأكد النايض أن مجلس النواب ونسيجه الاجتماعي متحدون في السعي

إلى التدخل المصري المباشر ضد الاحتلال التركي، مبينا أن هذا بالطبع خطير للغاية، لكن

العدوان التركي المتغطرس لم يترك خيارا آخر، موضحا أن رفض حكومة الوفاق لاتفاق القاهرة

أدى إلى وضع خطير ومتقلب للغاية في ليبيا.

