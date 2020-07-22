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«النعاس»: تكتيكيا لن تقع حرب في ليبيا في الزمن القريب.. و«السيسي» لن يستطيع إطلاق رصاصة واحدة

تم النشر منذُ 52 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال محمد النعاس، الذي تقدمه قنوات «الوفاق» كخبير عسكري وإستراتيجي، “أستبعد أن تقع حرب على تخوم مدينة سرت «الإستراتيجية»، رغم التحشيد المتواصل بين طرفي الصراع في ليبيا”، لافتًا إلى أنه “من النواحي المنطقية الاستراتيجية والتكتيكية لا يمكن أن تقع تلك الحرب في الزمن القريب”.

واستعرض «النعاس» خلال مقابلة له عبر فضائية «التناصح» الذراع الإعلامية للمفتي المعزول الصادق الغرياني، المقيم في تركيا، أمس الثلاثاء، جبهة القتال قائلا: “لنلقي نظره على مسرح العمليات الذي يدور حول منطقة جالو، فالصراع يدور في مثلث (بوقرين-سرت-الجفرة)، الذي يمتد ضلعه من سرت إلى الجفرة حوالي 300 كم مسافة جوية، وهي نفس المسافة الجوية من الجفرة إلى بوقرين، فيما المسافة من بوقرين إلى سرت حوالي 130كم لـ 140كم”، مشيرًا إلى أن هذا المثلث تتواجد به الآن القوات من كلا الطرفين”.

وتابع؛ “ما وراء سرت يبدأ حوض جالو الذي يسمى جغرافيا (برقة البيضاء)، والذي يحتوي على 80 في المائة من مخزون الإنتاج النفطي الخام بالبلاد، والسؤال: هل هناك إمكانية لوقوع حرب في هذه المنطقة؟، فأنا أقول لا يمكن”.

وزعم «النعاس» أن من يتحكم في الصراع الدائر في ليبيا هم ثلاثة دول كبرى وصفهم بـ «سادة الموقف في ليبيا»، وهم؛ “أمريكا وبريطانيا وفرنسا”، مشيرًا إلى أنهم هم من سمحوا لتركيا بالتدخل في ليبيا لحلحلة الملف الليبي وإعادة ميزان الصراع إلى وضعه الطبيعي، دون أن تتدخل قوات الدول الثلاث كما فعلت عام 2011″، على حد قوله.

وأضاف، أن “المجال حول حوض جالو تعمل فيه أربعة شركات أمريكية كبرى أسست الإنتاج النفطي بعد استكشافه بالبلاد وهما «إسو واكسودينتال وهاليبورتن وأوسييس» الذين يعملون بأسماء ليبية الآن بالاتفاق مع المؤسسة الوطنية للنفط، كذلك توجد شركتي «بي بي» البريطانية وهي من أضخم الشركات في العالم بمجال النفط، و«توتال” الفرنسية”، إضافة إلى شركة “شلمبرجير” وهى أكبر شركة أوروبية تقدم الخدمات الجيوفيزيائية لجميع شركات النفط الموجودة في ليبيا، فضلا عن شركة “إيني” الايطالية وهى أضخم شركة في إيطاليا وأوروبا على الإطلاق في إنتاج واستكشاف النفط، وهي تمتلك حقلي البوري ومليتة للغاز بالبلاد بجانب إلى أنها هي المنتج الوحيد للنفط الثقيل في ليبيا، الذي يصب في ميناء الزويتينية قبل شحنه للخارج”، بحسب قوله.

وواصل «النعاس» الذي تقدمه قنوات «الوفاق» كخبير عسكري وإستراتيجي، مزاعمه قائلا: “الآن الشركات الغربية هي من تملك الحركة بحوض جالو، إذن من يستطيع أن يطلق رصاصة واحدة لكي يلعب برأس مال هذه الشركات؟، لا أحد بما فيهم رئيس مصر عبد الفتاح السيسي؛ لأن الموضوع مرعب”، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أن “المئات من كبار الفنيين في مجال البترول من الجنسية الأوروبية يعملون بالحقول الليبية أيضًا، وهو ما يُصعب مسألة حدوث حرب حقيقية”، مردفا؛ “اعتقد أن تسوية الصراع يمكن أن يتم من خلال الوصول لحل وسط بالسماح لحكومة الوفاق بأن تسيطر على “الجفرة وسرت”؛ لحماية 700 ألف برميل ينتجه حقلي “الشرارة والفيل”، وهو نصف إنتاج البلاد الآن من النفط”، على حد زعمه.

وادعى أن أن حكومة الوفاق التي وصفها بحكومة “الأمر الواقع”، ليس أمامها سوى الاستمرار والتقدم للأمام بعدما حررت المنطقة الغربية بمعاونة الحليف التركي الذي دعا له بقوله “حماه الله”.

وأوضح «النعاس» أن “سرت هي بداية برقة البيضاء وما بعدها لاحتوائها على المخزون النفطي الأساسي بالبلاد، وبعدها بن جواد ورأس لانوف وصولاً لميناء البريقة إلى ميناء الزويتينة في اجدابيا”، لافتا إلى أن يستبعد بنسبة 100% أن تتجاوز الحرب سرت إلى المناطق النفطية، لأن معنى ذلك احتراق كل شيء، رأس مال ليبيا وأصولها ورأس مال الدول الشركات الغربية وأيضًا مصافي النفط في ألمانيا وإيطاليا التي تعتمد على خام البرنت الخفيف، على حد قوله.

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صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • متخلف عقليا وكلامه يناقض بعضه لانه لم يفهم اصلا ما قاله السيسى انه وضع خط احمر لايجوز لاحد اختراقه من الشرق ولا من الغرب اى انه لم يقل انه سيطلق النار خارج الخط ولكن توعد من يخترق الخط الاحمر ومنذ اربعون يوما ويزيد لم يستطع احد اختراق الخط فهو اقوى من خط الصعيد وبالتالى فان نفط ليبيا فى حماية الاسد سيسى بعيدا عن شنب سيدك اردوغان المعتوه الذى رسم اوهام غير منطقية عند سرت والهلال النفطى ومصر ليس لديها اى اطماع فى النفط فقط هى تريد ان تصل عائداتها للشعب الليبى لا الارهابيين والعالم كله يتفهم دوافع مصر ويدعمها اما اذا حاول المعتوه تخطى العتبة فالمحرقة جاهزة وبعدها سيكون الاشارة خضراء لعبور الجيش الوطنى الى مصراته ومنها لطرابلس

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  • — تركيا ذلك البلد المخنث الذى لا تعرف له هوية … فمرة يكشف عورته ليقبلوه فى الإتحاد الأوروبى … ومرة يطلق لحيته لنقبله خليفة للمسلمين … فجمع كل المتناقضات …
    فأصبح كالبعير الأجرب … لا يقبله أحد … فرفضه أهل الغواية … ولن يقبله أهل الهداية … فرقص على السلم …فلا يوجد له أعداء إلا العرب … فزرع الفتنة بينهم …
    فصدقه بعض البلهاء من العرب على أساس أن تركيا تمثل النموذج الإسلامى…
    — ولكن تركيا لا تمثل النموذج الإسلامى … ولكنها… تمثل علينا !!!
    —————————————————
    — وأنا سأذكر لكم بعض الحقائق عن النموذج الإسلامى فى تركيا … ولسيادتكم الحكم …
    هل تعلم أن :–
    — تركيا تحتل لواء الإسكندرون العربى منذ 1939 …
    — إردوغان يرتبط بعلاقات إقتصادية قوية بدولة بورما التى تضطهد المسلمين …
    — تركيا عضو فى حلف الناتو الذى يضرب العرب …
    — تركيا شاركت فى ضرب الجزائر مع حلف الناتو فى الخمسينات … وصوتت فى الأمم المتحدة ضد إستقلال الجزائر …
    — تركيا تسببت بدمار 4 دول عربية بدعوتها إلى الثورة ودعم الثوار …
    — تركيا سرقت نفط سوريا بمساعدة داعش …
    — تركيا إحتفلت مع إسرائيل بمرور 65 سنة على تأسيس دولة إسرائيل وذلك فى السفارة الإسرائيلية بتركيا …
    — إردوغان يهدد إسرائيل فى خطاباته هذه الإيام … وهو فى نفس الوقت يوقع على إتفاقية تجارية ضخمة مع إسرائيل … وذلك حسب صحيفة حورييت التركية …
    — الطيارين الإسرائيليين يتدربون فى تركيا …
    — (تركيا فى حاجة إلى وجود إسرائيل ) وذلك حسب تصريح أردوغان فى 2016 …
    — إردوغان أرسل برقية تعزية لرئيس أسرائيل فى حادث قتل 3 جنود إسرائيليين وهم فى مهمة حصار الأقصى …
    — تركيا بها 26 قاعدة عسكرية أمريكية هدفها الوحيد ضرب العرب وحفظ أمن إسرائيل … وهى أكثر دولة فى العالم لها إتفاقيات دفاع مشترك مع اليهود … وتقوم تركيا وإسرائيل بصفة دائمة بعمل تدريبات عسكرية مشتركة …
    — الطائرات التركية هى التى أطفأت الحرائق فى إسرائيل …
    — تركيا هى أول دولة فى العالم تعترف بأن القدس عاصمة أبدية لإسرائيل وذلك فى إتفاقية التطبيع 2016 …
    — تركيا هى التى أسست مصنع (لوك هيد) للصواريخ الإسرائيلية …
    — أردوغان وزوجته ذهبوا لإسرائيل ووضعوا إكليل من الزهور على أضرحة محرقة اليهود … وزاروا قبر مؤسس الصهيونية …
    — إردوغان الوحيد على مستوى العالم – من غير اليهود – الذى يحصل على جائزة الشجاعة اليهودية (إيباك ) وذلك تقديرآ لأردوغان … للخدمات التى قدمها لليهود …
    — تركيا تمتلك أكبر صالات القمار والميسر فى العالم …
    — تركيا تمتلك قمر صناعى نصف قنواته إباحية … والنصف الآخر بالمآيوه …
    — تركيا الدولة الوحيدة فى العالم التى بها نقابة للعاملين بـالدعارة … وقد أنشأتها فى عصر أردوغان 2013
    وإسمها (نقابة الشمسية الحمراء )
    — معدل انتشار الدعارة بتركيا زاد بنسبة 220% فى عصر أردوغان …
    — تركيا تزرع مليون ونصف المليون فدان من الكروم لصناعة الخمور … وتمتلك أكبر مصنع فى العالم لإنتاج الخمور …
    وهو مصنع تيكيل (Tekel) …
    — تركيا ثانى دولة فى العالم بعد (ألبانيا) تعترف بحقوق الشواذ … وتم أول زواج للشواذ فى عصر أردوغان 2014 …و أقام أردوغان حفل كبير وذلك على شرف زعيم الشواذ (بولنت ذا ديفا) وليس غريبآ أن يحضر أمير قطر هذا الحفل …ليبارك للشواذ …
    — تركيا تعتبر أول دولة فى العالم تقر بحق الشواذ فى البحث عن زبائن فى الشوارع …
    (فأحترس على نفسك وأنت تسير فى شوارع النموذج الإسلامى !!! )
    — تركيا مقر لكل أصحاب التوجهات المتطرفة فكريآ و عقليآ و جنسيآ و أخلاقيآ …
    — هذه نقطة من (بلاعةالنجاسة) التى تسمى نفسها تركيا … والتى يطلق عليها البلهاء(النموذج الإسلامى) وما خفى كان أعظم …
    —————————————————
    — وبعد كل هذا يظهر لنا الممثل أردوغان ليمثل علينا … فيظهر مرتديآ الشال الفلسطينى … حتى يخدع البلهاء من العرب … فيكرهون بلادهم وحكامهم … ويصبح أردوغان هو مثلهم الأعلى … وبطلهم المنتظر …
    —————————————————
    — مصر حاربت 4 مرات من أجل فلسطين … فأذكروا لى رصاصة واحدة أطلقتها تركيا على إسرائيل …
    — هل يستويان مثلآ … ساء ما تحكمون …
    — لله الأمر من قبل ومن بعد…

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  • انت لسه صاحى من النوم يانعسان فالسيسى من زمان اعلن وقف اطلاق النار ياحمار وحدد الساعة سكسة لمرور ست سنوات على توليه السلطة ويوم 8 يوليو ذكرى جلوسه على العرش وبالتالى هو من اوقف اطلاق النار والتزم به كلاب اردوغان واللى يفوت يموت فالنفط عندنا نلعب بيه كورقة رابحة لفرض كل الشروط ومن لايعجبه يخطى العتبة قصدى المحرقة نكرموه ونكفنوه وندفنوه فى الصحراء اى خدمة

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  • ياحمار السيسى قصير مكير يلسع فى هدوء وصادق الوعد فى كل ماقاله اما المعتوه اردوغان فعنده شعرة ساعة تروح وساعة تيجى هييه فهو مختل عقليا ولايزن الامور ويلقى بخوانه للتهلكة فى كل مكان

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  • حسب المستندات الرسمية للجيش الليبي ايام الطاغية فأن هذا المحلل العسكري مهنته نجار….صدقوا او لا تصدقوا …نجار فقط…مهزلة مابعدها مهزلة….

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