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جماعة الإخوان: النظام المصري يخشى أن تكون ليبيا نموذجًا للشعوب الباحثة عن الديمقراطية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال العضو المنقطع عن مجلس النواب سعد الجازوي القيادي في جماعة الاخوان المسلمين إن من المفترض أن يكون لمجلس النواب المصري رؤية أشمل من القيادة السياسية في مراعاة حق الجوار إلا أن المؤسسة التشريعية في ما وصفها بـ” الأنظمة الشمولية والعسكرية” صورة بدون محتوى حسب تعبيره.

الجازوري وفي تصريح لشبكة “الرائد “ الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء  الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أمس الثلاثاء زعم أن قرار البرلمان المصري تفويض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإرسال قوات خارج بلاده هو من أجل إرجاع الأوضاع في ليبيا إلى ما وصفه بـ” المربع الأول” وذلك من خلال دعم فصيل معين لحكم البلاد وقد ظهر ذلك جليًّا عبر دعمهم لمن وصفهم بـ”مليشيات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) فيما أسماه بـ” الانقلاب “على حكومة الوفاق في طرابلس.

ورأى القيادي الاخواني الموالي لتركيا أن ما وصفه بـ”النظام المصري” يخشى أن يكون في ليبيا حكم مدني ديمقراطي قد يكون أنموذجا للشعوب الباحثة عن الديمقراطية في المنطقة حسب زعمه.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • ديمقراطية الاخوان معروفة فى كل مكان ففى السودان كان الاخوانى الحقير حسن البشير الانقلابى القمعى مثالا لهذه الدموية قراطية وفى قطر ديمو قراطية 24 قراط نموذج يختزى به انقلابى ابا عن جد انقلب البغل حمد على ابوه خليفة ثم زحلقته بعلته موزه ووزت ابنها يقلب ابوه قام تميم قليل الاصل بالاستيلاء على السلطة بدلا من اخيه الكبير جوعان البغل المتخلف عقليا ولكنه ليس ابن موزه بل ابن كلبه اخرى اما عن البرلمان القطرى فيعينه ابن موزه وغير ملزم بقرارته يمسحوا بها مؤخرتهم اما اردوغان فجعل تركيا نموذج فاشل يعتقل كل خصومه وسيس القضاء وكمم افواه الصحافة اتفووووه عليك غبى عن اى ديمقراطية تتحدث فى ليبيا عن نفايات ارهابية من سوريا ولا مختل تركى نهب ثروة الشعب فى المصرف المركزى اتفووووه عليك غبى ففى مصر ياخذ الرئيس المنخب راى البرلمان اما فى ليبيا فيغتصب السلطة منذ خمس سنوات بلا اى انتخابات ولا نال ثقة البرلمان ولا احترم راى المجلس التوافقى الذى انسحب نصفة بئس حكم الاخوان فى كل مكان من شر ما خلق اغبياء ويتنفسون الكذب انظر فى تونس الكذابة الغنوشى تحالف مع كلب تونس الذى قال عنه انه حزب فاسد ليصل لرئاسة البرلمان ليكون اسوأ من جلس على هذا الكرسى صهيونى حقير وغبى على اعلى درجة وفاشل باعتراف الجميع فالاخوانى مكانه الطبيعى السجون يمارس فيها هوايته كاخوان مثليين

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  • اعوذ بالله من هذا الشيطان الرجيم ..قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق .

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  • الاخوانى مجرد امعة باع نفسه لمرشده الذى يتباهى بانه مثل الميت فى يد مغلسه ويتباهى بانه لو رشح ميت لنجح فى الانتخابات لان عنده ناخبين امعات كثر والمذهب الاخوانى يختلف عن مذهب المسلم السنى فالمذهب الاخوانى يجمع بين العبادات الاسلامية والمعاملات اليهودية من عنصرية وعشق للمال الحرام ويتنفسون الكذب ويتحالفوا مع الشيطان اردوغان من اجل السلطة والمال لانهم لايخشون الله ولا الحساب يوم القيامة

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  • شعار الاخوان الحقيقى هو الاستهبال هو الحل وكونوا انصار الشيطان . واركان الاسلام عندهم اربعة وهى صفات المفلس اما الركن الاول للاسلام فغير موجود عندهم وهو الذى يميز بين المنافق والمسلم فالمنافق ينطبق عليه قوله تعالى ويل للمصلين وصفات الاخوان المفلسين اما المسلم فيعمل بالركن الاول يكون عمله خالصا لوجه الله لا شريك له لامرشد ولا اى سلطان يعطيه المال وان محمد رسول الله ارسله الله رحمة للعالمين صادقا امينا فكيف يكون قدوة لمن يتنفسون الكذب مثل الاخوان شر خلق الله

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