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بالفيديو.. قوات حكومة الوفاق الوطني تتقدم باتجاه سرت

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

تعرض اللقطات مقاتلين تابعين لحكومة الوفاق الوطني الليبية وهم يقتربون من المدينة الساحلية والمحطة النفطية لمدينة سرت في ليبيا من منطقة أبو غرين.

وشوهد عدد من المقاتلين التابعين لحكومة الوفاق الوطني على سيارات مدججة بالسلاح خلال استعداداتهم للاقتراب أكثر من مدينة سرت ضمن مساعي السيطرة عليها من قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

ومن شأن إحكام السيطرة على المدينة أن يفتح الطريق أمام حكومة الوفاق الوطني باتجاه موانئ تصدير الوقود الرئيسية في البلاد في المنطقة الشرقية، فهي تعد في الوقت الحالي من أهم المناطق الاستراتيجية الهامة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

المصدر: رابتلي

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  • المهم يخطوا الخط عن محرقة نفايات الارهاب اكثر من اربعون يوما لم يتخطاه كلب وسمعنا السيسى يقول لن نسمح باحد بتخطيه لا من الشرق ولا من الغرب وهذا ما يمنع الجيش ىلوطنى من الضربات الاستباقية وانتظار دخولهم المحرقة برجليهم

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