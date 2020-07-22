جائزة سبتيموس تُسمّي أعضاء مجلس الأمناء ولجان التحكيم

أعلنت إدارة جائزة سبتيموس، عبر الصفحة الرسمية للجائزة بموقع “فيسبوك”، تسمية أعضاء مجلس أمناء الجائزة وأعضاء لجان التحكيم والتقييم ضمن المسابقة الرسمية للحدث عن العام 2020.

وضم مجلس الأمناء الذي يختص بالرقابة والإشراف على الجانب التنفيذي للجائزة وإقرار اختيار الرئيس الفخري والمكرمين بجائزة الريادة التكريمية، كلاً من: الإعلامي طارق الرويمض، رئيساً، فيما شملت العضوية كل من الإعلامي بشير بلاعو، والفنان عبدالرحمن حقيق، والموسيقار الشارف شيوب، والإعلامية إمباركة عدالة، والممثلة لطفية إبراهيم، والإعلامية نعيمة الطاهر، والمستشارة عواطف الطشاني.

وبشأن لجان التحكيم والتقييم، فقد جاءت لجنة تحكيم برامج الراديو والتلفزيون برئاسة الإعلامي القدير عزالدين عبدالكريم، وعضوية كل من الإعلامية فريدة طريبشان، والصحفي محمد نعيم المغربي، أما لجنة تحكيم المسلسلات الدرامية فكانت برئاسة الدكتور المخرج والممثل حسن قرفال، والدكتورة الناقدة فاطمة الحاجي، والأستاذة الناقدة نعيمة العجيلي، والمخرج رؤوف بعيو.

وضمت لجنة تحكيم الأعمال الغنائية الفنان خالد الزواوي رئيساً، وعضوية الفنان وليد جديع، والفنان مصطفى البوسيفي.

يذكر أن جائزة سبتيموس هي أول جائزة ليبية مختصة بتكريم وتتويج المبدعين الليبيين في مجالات الدراما والغناء والتقديم البرامجي المسموع والمرئي وكانت قد انطلقت أولى فعالياتها في العام 2012.

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