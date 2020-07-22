«تركيا»: سنواصل دعم «الوفاق» ضد «حفتر» وسنتخذ كل ما هو ضروري لذلك

أعرب مجلس الأمن القومي التركي اليوم الأربعاء عن عزم أنقرة على مواصلة دعمها لحكومة الوفاق الليبية في صراعها ضد “الجيش الوطني الليبي” بقيادة المشير خليفة حفتر.

وذكر المجلس أن تركيا “مستمرة في الوقوف إلى جانب الشعب الليبي ضد أي عدوان وأعمال بلطجة يتعرض لها”، مضيفا أن أنقرة مصممة على “اتخاذ كل الخطوات الضرورية” في ليبيا ولن تتردد في ذلك، على حد قوله.

شدد البيان على أن تركيا ستواصل عملياتها العسكرية خارج حدودها ضد “الإرهابيين” بناء على “الحقوق النابعة من القانون الدولي” على حد زعمه.

وتطرق بيان المجلس إلى الوضع في شرق المتوسط، معربا عن تصميم أنقرة على “حماية مصالحها وحقوقها النابعة من القوانين الدولية في المنطقة”، وذلك على خلفية تصعيد التوتر بين أنقرة وأثينا بشأن خطط التنقيب البحري التركية الجديدة في منطقة تعتبرها اليونان جزءا من جرفها القاري، وفق تعبيره.

وتعهد مجلس الأمن القومي التركي بأن أنقرة “لن تسمح بتمرير أي مبادرة من شأنها الإضرار بأجواء الأمن والاستقرار في قبرص”.

كما تطرق المجلس إلى التصعيد الحدودي بين أذربيجان وأرمينيا، حيث شدد على أن تركيا “تدين بشدة السلوك العدواني لأرمينيا التي تحتل أراضي أذربيجانية منذ سنوات طويلة”، مطالبا حكومة يريفان بـ”التخلي عن مواقفها العدوانية والانسحاب” من تلك الأراضي.