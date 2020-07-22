متحدث «أردوغان»: انسحاب «حفتر» من «سرت» و«الجفرة» شرطنا لوقف إطلاق النار في ليبيا

اتفقت تركيا وروسيا يوم الأربعاء على مواصلة السعي لوقف إطلاق النار في ليبيا لكن أنقرة قالت إن المشير خليفة حفتر الجيش الوطني الليبي لا يحظى بالشرعية وعلى قواته الانسحاب من مواقع مهمة حتى يخرج أي اتفاق يُعتد به إلى النور، على حد قولها.

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين لرويترز ”توصلنا للتو لاتفاق مع روسيا على العمل في سبيل وقف لإطلاق النار في ليبيا يكون مستداما ويُعتد به“ على حد قوله.

وأضاف أن أي اتفاق يجب أن يستند إلى عودة لما وصفها بأنها خطوط الجبهة في ليبيا عام 2015 مما يستدعي انسحاب قوات حفتر من مدينة سرت المطلة على البحر المتوسط والتي تعد بوابة العبور إلى حقول النفط في الشرق وكذلك انسحابها من الجفرة، وهي قاعدة جوية بالقرب من وسط ليبيا، على حد زعمه.

وقال كالين في مقابلة مع رويترز بالقصر الرئاسي في أنقرة ”حتى يكون وقف إطلاق النار مستداما يتعين إخلاء الجفرة وسرت من قوات حفتر“ وفق قوله.