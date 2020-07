أكد المجلس الأعلى للقبائل الليبية اليوم الأربعاء، أن الشعب الليبي سيقف

إلى جانب الجيش أمام الأطماع التركية.

وقال الشيخ السنوسي الحليق نائب رئيس المجلس الأعلى للقبائل الليبية إن

الشعب وقبائله يدعمان الجيشين الليبي والمصري للدفاع عن ليبيا والوقوف أمام أطماع

الرئيس التركي رجب أردوغان في ثروات البلاد.

وأوضح السنوسي أن أن الليبيين

لا يدعون للحرب، ولكن تحكيم العقول والحوار لتجنب البلاد ويلات الحروب والتمزق, معربا عن

رفضه أن تكون ليبيا ساحة للقتال، ولكن إذا أجبروا على القتال

والحرب فنحن لها وسوف ندافع عن وطننا بكل ما نملك من قوة.

ودعا السنوسي إلى تفعيل المسار العسكري من مخرجات مؤتمر برلين واستئناف

الحوار 5+5 من التفاوض وتقديم التنازلات من كل الأطراف قبل أن تدخل البلاد في حروب

طويلة

وأشار “الحليق” إلى أنه إذا حاولت قوات الوفاق، المدعومة من

تركيا وقطر، التقدم إلى مدينتي سرت والجفرة، فلن نقف مكتوفي الأيدي بل سيحارب كلنا

كبارا وصغارا حتى ندحرهم.

وطالب السنوسي جامعة الدول العربية باتخاذ موقف موحد وليس مجرد بيانات

تنديد فقط لأن هذه قضية عربية وليست قضية ليبية مصرية، وهذا ما نص عليه اتفاق عام

54 للدفاع العربي المشترك.

The post القبائل الليبية تؤكد وقوفها إلى جانب الجيش في مواجهة الأطماع التركية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24