ليبيا الان

الشويهدي: لن نسمح بتدخل مصر في ليبيا وقرار برلمانها إعلان حرب على حكومة الوفاق

تم النشر منذُ 7 دقائق
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعتبر العضو المنشق عن مجلس النواب في طبرق جلال الشويهدي أن ما جاء في قرار البرلمان المصري هو إعلان حرب على ما وصفها بـ”الدولة الليبية” (حكومة الوفاق).

الشويهدي وفي تصريح لشبكة “الرائد“ الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الثلاثاء قال إن على السلطات المصرية المحافظة على مصالحها في ليبيا عبر التواصل مع ما وصفها بـ”الحكومة الشرعية ” (حكومة الوفاق غير المعتمدة من البرلمان المنتخب) .

واختتم قائلاً :” على الدولة المصرية عدم المراهنة على دكتاتور فاشل ونرفض التصعيد العسكري لدولة جارة مثل مصر ولن نتركها تتدخل في ليبيا كما تُريد”.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • انت تمسح مؤخرة زلمة سورى يحميك ياميبون فانت اتفه من الصرصور ةالجيش المصرى دخل بدعوة شعبية من رئيس مجلس النواب المعترف به دوليا والقبائل الوطنية وامر طبيعى ان يخشى الخوان حثالة المجتمع امثالكم من القصاص العادل منهم على خيانتهم العظمى لليبيا

    رد