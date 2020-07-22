العفو الدولية : مليشيا الردع تقوم باختطاف أفراد لمجرد أنهم ولدوا في الشرق

أخبار ليبيا 24 – متابعات

طالبت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، السلطات الليبية في الشرق والغرب، بإنهاء استعمال الاختفاء القسري، وضمان إحالة كل المحتجزين إلى القضاء في أسرع وقت أو إطلاق سراحهم، وحثت قوات الجيش الوطني على وضع حد لمعاناة أسرة النائبة سهام سرقيوة، التي تم اختطافها من منزلها في السابع عشر من يوليو 2019م، والكشف فورًا عن مصيرها ومكان وجودها.

وأضافت المنظمة الحقوقية الدولية في عدة تغريدات لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “كما نطالب التحقيق في الانتهاكات الممنهجة التي تقوم بها قوة الردع وتقديم كل المسؤولين عن هذه الانتهاكات للعدالة”.

وأوضحت، أنها وثقت كيف قامت مليشيا الردع في طرابلس، باختطاف أفراد لمجرد أنهم ولدوا في الشرق، حيث تعرضوا للتعذيب وظلوا محتجزين لسنوات من دون محاكمة.

وتابعت “وتنفي قوة الردع كذبًا باستمرار أي معرفة لها بمكان وجود الضحايا. ولا تزال الحكومة تتولى سداد رواتب أفراد قوة الردع”.

وأشارت منظمة العفو الدولية، إلى قيام عدد من أهالي المحتجزين بشكل تعسفي في سجن معيتيقة، التابع لمليشيا “قوات الردع”، اليوم، بتنظيم وقفة احتجاجية أمام المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في طرابلس، مطالبين بإنهاء الإخفاء القسري وإطلاق سراح المحتجزين بشكل تعسفي، ونددوا بدمج قوات الردع في أجهزة الدولة.

وفي تقرير مطول حمل عنوان ” ليبيا: مصير السياسية المختطفة لا يزال مجهولاً بعد مضي عام في خضم حالات الاختفاء المستمرة”، نشرته عبر موقعها الالكتروني، شددت المنظمة، على أن عمليات الاختطاف والاختفاء القسري أصبحت السمة المروعة للصراع في ليبيا، حيث تُرك المدنيون تحت رحمة الميليشيات والجماعات المسلحة “.

وأضافت “في غرب ليبيا، التي تسيطر عليها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، لا سلطة فوق سلطة الردع”، مشيرة إلى توثيقها عمليات اختفاء قسري للأفراد على أيدي عدد من المليشيات التابعة لوزارة الداخلية بسبب انتماءاتهم الحقيقية أو المفترضة أو بسبب توجيه النقد للحكومة”.

وتابعت “وتشمل هذه المليشيات قوة الردع سيئة السمعة، وكتيبة ثوار طرابلس، وكتيبة باب تاجوراء، وكتيبة أبو سليم، ويبقى بعضهم مختفين قسريًا لشهور وسنوات قبل إطلاق سراحهم أو السماح لهم بالاتصال بأسرهم للمرة الأولى”.

وأضافت: “أنه يجب على الجيش الوطني الليبي، الكشف عن مصير ومكان وجود سهام سرقيوة، السياسية الليبية والمدافعة عن حقوق المرأة التي اختطفت، بصورة عنيفة، من منزلها منذ عام”.

ودعت منظمة العفو الدولية في ختام تقريرها، كلا طرفي النزاع إلى وضع حد عاجل لموجة عمليات الاختفاء القسري والاختطاف والاحتجاز التعسفي، وغير ذلك من الممارسات المماثلة وغير القانونية، منوهة إلى أنه يجب عليهما إصدار تعليمات إلى الميليشيات التابعة لهما، والجماعات المسلحة، للكشف عن مصير ومكان جميع من تعرضوا للاختفاء القسري، والممارسات المماثلة، وضمان الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيًا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24