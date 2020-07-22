السراج⁩ والمشري⁩ والكبير⁩ وصنع الله⁩ وشكشك⁩ يصلون ⁧إلى تركيا⁩ 

ذكرت وسائل إعلام ليبية رئيس الوفاق فائز السراج‬⁩ ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري‬⁩ ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير‬⁩ ورئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله‬⁩ إضافة إلى رئيس ديوان المحاسبة خالد كشك‬⁩ وصلوا ⁧‫إلى تركيا‬⁩ مساء اليوم الأربعاء.

وأضافت تلك الوسائل الإعلامية أن الزيارة لم تعلن عنها مسبقا حكومة الوفاق أو تركيا، مشيرة إلى أن الوفد الليبي سيعقد عدة اجتماعات مهمة مع مسؤولين أتراك.

وتأتي هذه الزيارة، بعد يومين من زيارة وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، إلى العاصمة التركية أنقرة.

وبحث باشاغا خلال الزيارة مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار تطورات الأوضاع في ليبيا، كما ناقشاً عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وزارة الدفاع التركية أن أكار استقبل أيضاً وزير الداخلية المالطي، بويرون كاميلاري، في مراسم عسكرية منفصلة، قبل أن يعقد اجتماعا ثلاثيا مع باشاغا وكاميلاري، بمقر وزارته في أنقرة، سبقه لقاءين ثنائيين لآكار مع كل من باشاغا وكاميلاري.