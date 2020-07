بوقادوم: بعض الأطراف لم تحترم مخرجات برلين وصوت الجزائر سيكون أعلى فيما يخص أمنها

قال وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، اليوم

الأربعاء، إن بعض الأطراف لم تحترم مخرجات برلين بخصوص حظر توريد السلاح إلى ليبيا.

وأضاف بوقادوم أن النيران أصبحت أقرب إلينا مضيفا أن صوت الجزائر سيكون أعلى

فيما يخص أمنها.

وأضاف الوزير بوقادوم أن هناك تقارب أكبر في رؤية الحل بين الجزائر وتونس،

مؤكدا أنهم يتواصلون مع الجانب المصري أيضا من أجل التوصل إلى اتفاق جماعي.

وشدد الدبلوماسي الجزائري على أن بعض الأطراف لم تحترم “مخرجات

برلين” بخصوص حظر توريد السلاح إلى ليبيا.

وأفاد بأن الجزائر لا تتنافس مع المبادرات، مشيرا إلى تقارب موقف بلاده

ومخرجات “مؤتمر برلين”.

وأوضح صبري بوقادوم أن انتهاء الأزمة في ليبيا مبني على الحل السياسي فقط،

قائلا إن الجزائر تقف على مسافة واحدة من أطراف النزاع في الدولة الجارة.

وبين الوزير الجزائري أن بلاده مستعدة للتشاور مع جميع الأطراف الليبية.

وأعلن بوقادوم أن الجزائر ترفض رفضا تاما الحل العسكري، وتطالب بوقف فوري

لإطلاق النار، مع وقف تدفق الأسلحة والتدخلات الخارجية، مشددا على أهمية الحفاظ

على وحدة ليبيا.

وأشار وزير الخارجية إلى أن الجزائر لن تسمح بحصول أي مكروه يمس ليبيا،

قائلا إن الوضع في ليبيا مسألة أمن قومي بالنسبة للجزائر وتونس ومصر.

