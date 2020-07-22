سفير مصر السابق لدى طرابلس: الروس والأتراك يقتربان من توقيع اتفاق في ليبيا

رأى سفير مصر السابق لدى ليبيا هاني خلاف، أن الروس والأتراك على مقربة من اتفاق بشأن الأزمة الليبية على شاكلة اتفاق إدلب.

ويراهن خلاف بحسب حديثه عبر قناة “الحدث” اليوم الأربعاء، على قيام روسيا بدور يشبه دورها في سوريا، معتبرا أن هذا الدور يحظى بمتابعة وتقدير صامت من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنها لا تتحمس له.

وقال الدبلوماسي المصري: “بفرض الأمر الواقع روسيا نجحت في إقناع كافة الأطراف المعنية بالشأن الليبي أن يكون لها دور مسموع في حلحلة الموقف الشائك الموجود حاليا في ليبيا.

وأضاف خلاف: “أظن أنه يسجل بتقدير النجاح الذي حققه الجانب الروسي اليوم مع الجانب التركي ويبدو أننا امام اتفاق من نوع آخر أو على شاكلة اتفاق إدلب مع تركيا أيضا مع تركي أيضا.

واستكمل السفير السابق حديثه قائلا: وتستطيع تصور أننا أمام استبعاد ولو جزئي أو مرحليا للحل العسكري أو المواجهات العسكرية التي كانت الأطراف تفكر فيها الفترة الماضية.

وأشار إلى أن الجزء المهم في تصريح وزير الخارجية الروسي عقب لقائه مع الجانب التركي وأيضا مع الجانب الجزائري يتعلق بمسألة حظر توريد السلاح والتأكيد على مخرجات برلين.