داخلية الوفاق تكثف عمل الدوريات الأمنية في ترهونة وطرابلس

قامت إدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية يوم أمس، بتكليف عدد من الدوريات الأمنية داخل مدينة ترهونة وضواحيها، وفتح النقاط التفتيشية بالطرق الرئيسية، والفرعية لمكافحة المجرمين والخارجين عن القانون.

وأوضحت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، أن الإدارة كلّفت كذلك، عددا من الدوريات الأمنية بالتمركز داخل بلدية حي الأندلس بطرابلس، لضبط الأمن داخل المنطقة.

وأشارت الوزارة، أن الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية، تهدف لحفظ الأمن والاستقرار بالمناطق التي تحت إدارتها.

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