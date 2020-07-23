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داخلية الوفاق تكثف عمل الدوريات الأمنية في ترهونة وطرابلس

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قامت إدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية يوم أمس، بتكليف عدد من الدوريات الأمنية داخل مدينة ترهونة وضواحيها، وفتح النقاط التفتيشية بالطرق الرئيسية، والفرعية لمكافحة المجرمين والخارجين عن القانون.

وأوضحت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، أن الإدارة كلّفت كذلك، عددا من الدوريات الأمنية بالتمركز داخل بلدية حي الأندلس بطرابلس، لضبط الأمن داخل المنطقة.

وأشارت الوزارة، أن الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية، تهدف لحفظ الأمن والاستقرار بالمناطق التي تحت إدارتها.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • إصابة شخص اجنبي بالرصاص من مسلحين يقوم بتركيب اجهزة الكترونية صغيرة على السيارات في احد الشوارع بطرابلس –
    وقام احد القناصين بإصابته بالرصاص ووجد معه اجهزة كشف مواقع يقوم بالصاقها على السيارات . وسيارة نصف حمولة فيها مجموعة كبيرة من هده الأجهزة ……!!! وسيتم تسليمها للجهات المختصة .

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