مشاهد كارثية.. تشميع عشرات المحلات بسوق اللحوم بالحي الإسلامي بطرابلس للمخالفة

طرابلس-العنوان

أجرت الرقابة على الأغذية والأدوية رفقة الحرس البلدي ومديرية أمن طرابلس جولة تفتيشية استهدفت سوق بيع اللحوم (الحي الإسلامي) للتأكد من مطابقته للمواصفات والاشتراطات الواجب توفرها في بيع اللحوم.

ومن خلال الجولة تم تشميع العديد من المحال ومخالفتهم وتسجيل ملاحظات، من بينها قفل عدد 25 محل ذبح الماشية وبيع اللحوم لانعدام الاشتراطات الصحية فيها.

كما لوحظ خلال الجولة، أن طريقة ذبح الماشية غير صحية ولا تطابق المواصفات، إضافة إلى عدم وجود ثلاجات تبريد لحفظ اللحوم بعد ذبحها.

وخلال الجولة، لوحظ كذلك، عدم وجود أجهزة تكييف وعدم وجود ثلاجات عرض مبردة وعدم وجود زجاج حراري حافظ وعازل عن عوادم السيارات ومولدات الكهرباء.

كما لوحظ، أن الإضاءة والتهوية سيئة والنظافة العامة سيئة جداً وأن طريقة الذبح على العراء ومعرضة للمؤثرات البيئية وعوادم السيارات.

وسجلت الرقابة على الأغذية والأدوية رفقة الحرس البلدي ومديرية أمن طرابلس، عدم وجود شهائد صحية للعمالة الأجنبية، وعدم وجود تراخيص مزاولة العمل للعديد من المحال، وأن مصادر المياه غير صحية، إضافة إلى أن اللحوم معروضة على الشارع بدون تغطيتها وحفظ.

وأعطت الرقابة على الأغذية والأدوية، توصيات لجهاز الحرس البلدي بالقفل وتشميع المحلات لحين تنفيذ ما جاء في التقارير، وتوصيل رسالة للجهات المعنية بإنشاء سوق شعبي يتوفر فيه المواصفات العالمية لبيع اللحوم.