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مشاهد كارثية.. تشميع عشرات المحلات بسوق اللحوم بالحي الإسلامي بطرابلس للمخالفة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

طرابلس-العنوان

أجرت الرقابة على الأغذية والأدوية رفقة الحرس البلدي ومديرية أمن طرابلس جولة تفتيشية استهدفت سوق بيع اللحوم (الحي الإسلامي) للتأكد من مطابقته للمواصفات والاشتراطات الواجب توفرها في بيع اللحوم.

ومن خلال الجولة تم تشميع العديد من المحال ومخالفتهم وتسجيل ملاحظات، من بينها قفل عدد 25 محل ذبح الماشية وبيع اللحوم لانعدام الاشتراطات الصحية فيها.

كما لوحظ خلال الجولة، أن طريقة ذبح الماشية غير صحية ولا تطابق المواصفات، إضافة إلى عدم وجود ثلاجات تبريد لحفظ اللحوم بعد ذبحها.

وخلال الجولة، لوحظ كذلك، عدم وجود أجهزة تكييف وعدم وجود ثلاجات عرض مبردة وعدم وجود زجاج حراري حافظ وعازل عن عوادم السيارات ومولدات الكهرباء.

كما لوحظ، أن الإضاءة والتهوية سيئة والنظافة العامة سيئة جداً وأن طريقة الذبح على العراء ومعرضة للمؤثرات البيئية وعوادم السيارات.

وسجلت الرقابة على الأغذية والأدوية رفقة الحرس البلدي ومديرية أمن طرابلس، عدم وجود شهائد صحية للعمالة الأجنبية، وعدم وجود تراخيص مزاولة العمل للعديد من المحال، وأن مصادر المياه غير صحية، إضافة إلى أن اللحوم معروضة على الشارع بدون تغطيتها وحفظ.

وأعطت الرقابة على الأغذية والأدوية، توصيات لجهاز الحرس البلدي بالقفل وتشميع المحلات لحين تنفيذ ما جاء في التقارير، وتوصيل رسالة للجهات المعنية بإنشاء سوق شعبي يتوفر فيه المواصفات العالمية لبيع اللحوم.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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  • تو أنتم خايفين على صحة الناس من عوادم السيارات ….!!!! ومن الذبح الغير مطابق …؟!!! لهذه الدرجة …!!؟
    لصوص القضاءية لابسين بالطوات – ومعظمهم تجار مخدرات – ختى يعض اصحاب المحلات قدموا شكوى بسبب اُسلوب تعاملهم مع الناس …والفاظهم البذيءة … ووضح احد الشيوخ ان احد اجهزة الرقابة متعاطي مخدرات قي أسلوبه ولون عينيه شديدة الاحمرار – ويضع نظارات سوداء وهو من بني وليد او ورشفانة ….!!! وقام احد اصحاب المحلات الملتزمين بطرده على الفور …!!!
    – هذه مؤامرة على أرزاق الناس من جهات تحاول تخصيص الاقتصاد المحلي لجهات احتكارية – تحاول رص المواطن وتقييد حريته فيما لا يتعارض مع القانون .
    والزبائن والمواطنين بما فيهم رجال الامن الليبيين والمتقاعدين وشيوخ المساجد زبائن لهولاء الليبيين اصحاب المحلات -و يقفون صفا واحدا ضد هذا القفل الغير شرعي في منطقة الحي الإسلامي ….!!!!

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