تركيا: نمتلك القدرة الكافية لسحق “الجبهة غير الشرعية في ليبيا”

اعتبر رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، أن بلاده تمتلك القدرة الكافية على سحق “الجبهة غير الشرعية في ليبيا”.

وأضاف ألطون في تصريحه: “تركيا تمتلك القدرة على سحق الجبهة غير الشرعية في ليبيا، كما سحقت التنظيمات الإرهابية بي كا كا/ ي ب ك، وداعش، وغولن”. على حد تعبيره.

وتابع رئيس الاتصال في الرئاسة التركية حديثه: استحالة نجاح أي مشروع أو مبادرة في المنطقة والمتوسط، رغما عن تركيا.

وأشار ألطون قائلا: “البشرية بحاجة للسلام والرخاء أكثر من أي وقت مضى، وتركيا ستستمر في لعب دور المظلة لكافة المظلومين في العالم”، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول.

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