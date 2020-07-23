ليبيا الان

تركيا: نمتلك القدرة الكافية لسحق “الجبهة غير الشرعية في ليبيا”

تم النشر منذُ ساعتين
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اعتبر رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، أن بلاده تمتلك القدرة الكافية على سحق “الجبهة غير الشرعية في ليبيا”.

وأضاف ألطون في تصريحه: “تركيا تمتلك القدرة على سحق الجبهة غير الشرعية في ليبيا، كما سحقت التنظيمات الإرهابية بي كا كا/ ي ب ك، وداعش، وغولن”. على حد تعبيره.

وتابع رئيس الاتصال في الرئاسة التركية حديثه: استحالة نجاح أي مشروع أو مبادرة في المنطقة والمتوسط، رغما عن تركيا.

وأشار ألطون قائلا: “البشرية بحاجة للسلام والرخاء أكثر من أي وقت مضى، وتركيا ستستمر في لعب دور المظلة لكافة المظلومين في العالم”، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • على الأتراك النظر الى التدخلات في دولتهم .
    والاشياء الاخرى يعتبر تبادل منفعة فيما يخص اطار الإصلاحات .
    وخاصة بعد تحويل الكنيسة القديمة المتهالكة – الى مسجد النور الإسلامي . في رفض وسخط واضح من الدول الأوروبية .

    رد