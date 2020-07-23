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كارنباور: مؤتمر برلين بشأن ليبيا هو العملية الدبلوماسية الوحيدة المستمرة على الأرض

تم النشر منذُ 58 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

اعتبرت وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب كارنباور، أن مبادرة ألمانيا
للسلام في ليبيا، والمتمثلة في مؤتمر برلين هي العملية الدبلوماسية الوحيدة
المستمرة حاليًا على الأرض.

وأوضحت الوزيرة، في لقاء إذاعي، أن ألمانيا بصدد إرسال الفرقاطة إيريني إلى
قبالة السواحل الليبية في أغسطس المُقبل، وذلك من أجل منع تهريب الأسلحة إلى ليبيا.

وأكدت الوزيرة أن ألمانيا تريد أيضا الكشف عن أولئك الذين يهربون الأسلحة
وفرض عقوبات عليهم، معترفة بأن خيارات ألمانيا محدودة حاليًا، وأن هذا نابع من عدم
تواجد قواتها هناك.

وعبرت كارنباور عن قلق بلاده من تقسيم ليبيا بين روسيا وتركيا وهو أمر لا
يصب في صالح السياسية الأوروبية.

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تعليق

  • – ليبيا توجد لها سفارات وعلاقات دوبلوماسية مع كل دول العالم – وإذا تخلت ألمانيا عن الاتفاق الذي هرب منه العديد من الأطراف . وتدخلت فيه اطراف ليس لها علاقة بالشءون الخارجية الليبية . فقط لشراء سيارات وطاءرات ويخوت بحرية فارهة وغيرها من الاليات – – – ((“حتى وزير الاقتصاد الألماني استبين ان مبيعات الألمانية من الدول العربية – ازدادت بشكل غريب وملحوظ – !!! – اثناء وبعد زيارة الوفد الليبي في اتفاق وقف إطلاق النار …!!!! ))
    فلهذا فسيكون على الأطراف التي تريد المصلحة السلمية ارسال وفد خارجي الى ادارة الحكومة الرءيسية فالعاصمة للاجتماع دون آي شروط .
    وعلى الحكومة الليبية الدفاع وملاحظة ما يترتب على هذه الاتفاق – من نشاطات من الدول الاخرى

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