اعتبرت وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب كارنباور، أن مبادرة ألمانيا

للسلام في ليبيا، والمتمثلة في مؤتمر برلين هي العملية الدبلوماسية الوحيدة

المستمرة حاليًا على الأرض.

وأوضحت الوزيرة، في لقاء إذاعي، أن ألمانيا بصدد إرسال الفرقاطة إيريني إلى

قبالة السواحل الليبية في أغسطس المُقبل، وذلك من أجل منع تهريب الأسلحة إلى ليبيا.

وأكدت الوزيرة أن ألمانيا تريد أيضا الكشف عن أولئك الذين يهربون الأسلحة

وفرض عقوبات عليهم، معترفة بأن خيارات ألمانيا محدودة حاليًا، وأن هذا نابع من عدم

تواجد قواتها هناك.

وعبرت كارنباور عن قلق بلاده من تقسيم ليبيا بين روسيا وتركيا وهو أمر لا

يصب في صالح السياسية الأوروبية.

The post كارنباور: مؤتمر برلين بشأن ليبيا هو العملية الدبلوماسية الوحيدة المستمرة على الأرض appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24