بوقدوم: الجزائر لن تسمح بحصول أي مكروه يمسّ ليبيا

أعلن وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، أن هناك تقارب أكبر في رؤية الحل بين الجزائر وتونس، وأنهم يتواصلون مع مصر من أجل التوصل إلى اتفاق جماعي.

وأوضح بقدوم، خلال حديثه لقناة “RT” الروسية، “إن النيران أصبحت أقرب إلينا وصوتنا سيكون أعلى بما يخص أمننا”، مشددا في حديثه أن بعض الأطراف لم تحترم “مخرجات مؤتمر برلين” حول حظر السلاح إلى ليبيا.

وأشار وزير الخارجية الجزائري، أن بلاده لا تتنافس مع المبادرات التي طُرحت لأجل الحل في ليبيا، موضحا أن نهاية الأزمة في ليبيا يجب أن تكون مبنية على الحل السياسي فقط، وأن الجزائر على مسافة واحدة بين أطراف النزاع في ليبيا.

وأبدى بوقدوم، استعداد الجزائر للتشاور مع جميع الأطراف الليبية، مطالبا في ذات الوقت بوقف فوري لإطلاق النار، وأن بلاده ترفض رفضا تاما الحل العسكري، مشددا على أهمية وحدة التراب الليبي.

وأعلن وزير الخارجية الجزائري، أن بلاده لن تسمح بحصول أي مكروه يمسّ ليبيا، موضحا إن الوضع في ليبيا مسألة أمن قومي بالنسبة للجزائر وتونس ومصر.

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