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بوخمادة يُحذّر القوات الخاصة من التدخل بشؤون الأراضي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالب آمر القوات الخاصة، اللواء ونيس بوخمادة، كافة الأجهزة الأمنية والشرطة باتخاذ كامل الإجراءات القانونية والإدارية ضد أي فرد أو وحدة تتبع القوات الخاصة يُثبت تدخله في شؤون الأراضي العامة والخاصة.

وشدد بوخمادة في كتاب وجهه إلى جميع وحدات القوات الخاصة على منع التدخل في شؤون هذه الأراضي ما لم تكن المعاملة صادرة من المكتب الاجتماعي التابع للقوات الخاصة، وبإشراف مباشر من آمر القوات وبتأشيرة من النيابة العامة أو المحامي العام.

وتأتي تعليمات آمر القوات الخاصة اللواء ونيس بوخمادة في إطار الحرص على ضبط وتنظيم عمل وحدات القوات الخاصة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • التواجد الأجنبي وجهات عربية وغيرهم من الخليج الفارسي ـ في مؤسسات العامة والخاصة للدولة يعرقل عمليات الاصلاج الاداري والتعيين والتوظيف , ويجعل ثغرات لتدخلات ليس لها أهمية سوى إسنتزاف القاعات العامة وفسادها أو تعطيلها , لدعم جهات خارجية غير ذات الصلة . د .أ ٢٤ .

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