بوخمادة يُحذّر القوات الخاصة من التدخل بشؤون الأراضي

طالب آمر القوات الخاصة، اللواء ونيس بوخمادة، كافة الأجهزة الأمنية والشرطة باتخاذ كامل الإجراءات القانونية والإدارية ضد أي فرد أو وحدة تتبع القوات الخاصة يُثبت تدخله في شؤون الأراضي العامة والخاصة.

وشدد بوخمادة في كتاب وجهه إلى جميع وحدات القوات الخاصة على منع التدخل في شؤون هذه الأراضي ما لم تكن المعاملة صادرة من المكتب الاجتماعي التابع للقوات الخاصة، وبإشراف مباشر من آمر القوات وبتأشيرة من النيابة العامة أو المحامي العام.

وتأتي تعليمات آمر القوات الخاصة اللواء ونيس بوخمادة في إطار الحرص على ضبط وتنظيم عمل وحدات القوات الخاصة.

