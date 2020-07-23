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الغرياني: على الثوار  التمسك بمعايير اختيار المناصب السيادية

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

بارك المُفتي المعزول والداعم للجماعات الإرهابية الصادق الغرياني، المؤتمر الأول الذي عقده ما يسمى بـ “ثوار فبراير”، بمنطقة جنزور، لتفعيل قانون “الحرس الوطني”، الذي يجمعهم مع مليشيات حكومة الوفاق المدعومة تركيًا، في جسم واحد موازي للمؤسسة العسكرية بالبلاد، أسوة بالحرس الثوري الإيراني.

الغرياني شدد – خلال لقائه الأسبوعي ببرنامج الإسلام والحياة على قناة التناصح الداعمة للجماعات الإرهابية مساء أمس الأربعاء – على أهمية التمسك بهذا القانون وعدم التنازل عنه، موضحًا أنه في غاية الأهمية حتى يتمكن الثوار من المشاركة في بناء الدولة المدنية، حسب ادعائه.

وقال “هذا المؤتمر الذي عقد بجنزور المجاهدة اليوم، دُعى إليه كل المكونات في الدولة”، مشيرًا إلى أن الملتقى ناقش عدة بنود وفقرات منها الفقرة التي وصفها بـ “المهمة”، وهى فقرة “المعايير التي ينبغي من خلالها اختيار المناصب السيادية والوزارية بالدولة”.

وادعى الغرياني المعروف بالازدواجية والمواقف المتبدلة على حسب أهوائه ومصالحه الخاصة، أنها معايير فيها عدل وإنصاف ونظرة حقيقية للنهوض بالبلاد، آملًا من المسؤولين أن يأخذوها بعين الاعتبار.

وتابع “أطلب من أهل فبراير الذين شاركوا بالملتقي أن يتمسكوا بهذا البند بقوة ولا يتساهلوا بالتنازل عنه أبدًا؛ حيث أن هذه المعايير هي التي تنقذ البلد إذا كانوا يريدون للبلد أن تقوم ويجنبوها ويلات الحروب والمآسي والمعاناة والشدة والكرب التي تشهدها الآن”.

وطالب مفتي الجماعات الإرهابية، في ختام مباركته، عامة الناس ومن وصفهم بـ “الأحرار”، والمهتمين من السياسيين والنخب التي تحرص على البلد وكل من يحب وطنه، أن يدعموا بقوة هذه المعايير ويتمسكوا بها ويقدموا الدعم للمطالبين بها.

يشار إلى أن المؤتمر الأول لما يسمى بـ “ثوار طرابلس”، الذي أقيم في وقت سابق، بذريعة ما أسموه “الدفاع عن مدنية الدولة الليبية”، أعلنوا فيه عن اتفاقهم على 12 بندًا، أبرزها “تفعيل قانون الحرس الوطني، وتسمية المؤسسة العسكرية بالجيش الليبي، وإنشاء قوات تسمى بالمهام الخاصة، إضافة إلى تفعيل هيئة النزاهة ومطابقة المعايير الخاصة بتولي المناصب في الدولة.

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  • لم يعد يوجد شئ في ليبيا اسمه ثوار مليشيات مكونه من شواذ وخارجين علي القانون والعرف والدين وأنت اولهم يا شيبة النار يا زعيم الفجار الليبيين الشرفاء أنسحبوا من نكبة فبراير لعدما أكتشفوا ان الذي قادها هو الصهيوني ديفيد ليفي أما الشواذ وخرجي الحبوس فظلوا يرددوا في أسطوانه مشروخه أسمها ثورة فبراير فالعملاء الذين جلبوا الاتراك ليس أقل سؤ خلق وفساد عقيده ممن جلبوا الناتو فالجرم واحد وأن تغيرت الاشخاص

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  • اسأل الله في هذه الأيام المباركة ان يدفع عنا بلاء المفتتن الغرياني ، اللهم وان تعلم ان الفتنة اشد من القتل ، اللهم انه سبب في قتل الكثير وأسالك ان تدفع عن ليبيا واهلها هذا الملعون الذي لا يأمر الا بالقتل والفتن وادمار

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  • قالك ثوار أو طوار…الشرفاء عندما عرفوا ان قادة هذه النكبة من الصهيوني ليفي وبمباركة قطر وتركيا والاخوان المفلسين تركوا وندموا علي افعالهم لانهم عرفوا حجم المؤامرة التي دبرت لبلدهم ولبلاد المجاورة لنا وهي مصر و تونس وسوريا واليمن…اي ثوار ياغرياني يامنافق…مرتزقة ولصوص ومجرمين وقتلة هءلاء هم ثوارك الاشاوس..سرقوا المللايين بالاعتمادات الوهمية وفروا لبلاد الفسق والعاهرات والحشيش…لعن الله هذه النكبة السودا النودا..

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  • .اى ثوار ياصرصار لشوية خرفان مصيرهم فى النهاية السجون مثل اخوان مصر والسودان فارادة الشعوب تنتصر فى النهاية على الخوان وتسقطهم من السلطة للسجون

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  • ثورتكم فى مصر كرمناهم اخر كرم هم الان فى السجون صحبة مرشدهم البيطرى بينكوه براحتم فالاخوان المثليين لا يستريحون الا فى السجون انهم اخوان لوط انجاس وشواذ مثلك وعارفين انهم فى النهاية كلاب النار

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  • ومن يحميك انت ياكلب فى اسطنبول لو كنت تعلمت الاسلام الصحيح وليس على يد اليهود لعلمت ان اسطنبول التى تجمع الكلاب المسعورة للاخوان من كل مكان وتجمع الاموال الحرام من قطرائيل وهى مسقط راس الدجال اردوغان من امه تنزيل وتتنزل عليه الشياطين فهو افاك اثيم لهذا سيفتحها المسلمون بدون قتال ويقتسموا غنائمها الا ان الشيطان اللعين الذى يسيطر على الاعلام فى اسطنبول سيكذب ويقول ان الدجال ظهر فى بلاد المسلمين ليترك المسلمون غنائمكم الحرام ويفروا
    فمصير اسطنبول حدده الصادق الامين الرحمة للعالمين
    ويمكن تقسيم الأحاديث الواردة في فتح ” القسطنطينية ” – وهي مدينة ” إسطنبول ” اليوم – إلى ثلاثة أقسام :

    القسم الأول : الأحاديث الصحيحة

    الحديث الأول :

    عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ الرُّومُ بِالْأَعْمَاقِ أَوْ بِدَابِقٍ ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِنَ الْمَدِينَةِ ، مِنْ خِيَارِ أَهْلِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ ، فَإِذَا تَصَافُّوا ، قَالَتِ الرُّومُ : خَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الَّذِينَ سَبَوْا مِنَّا نُقَاتِلْهُمْ . فَيَقُولُ الْمُسْلِمُونَ : لَا ، وَاللهِ لَا نُخَلِّي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا . فَيُقَاتِلُونَهُمْ ، فَيَنْهَزِمُ ثُلُثٌ لَا يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا ، وَيُقْتَلُ ثُلُثُهُمْ ، أَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللهِ ، وَيَفْتَتِحُ الثُّلُثُ ، لَا يُفْتَنُونَ أَبَدًا ، فَيَفْتَتِحُونَ قُسْطَنْطِينِيَّةَ ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْغَنَائِمَ ، قَدْ عَلَّقُوا سُيُوفَهُمْ بِالزَّيْتُونِ ، إِذْ صَاحَ فِيهِمِ الشَّيْطَانُ : إِنَّ الْمَسِيحَ قَدْ خَلَفَكُمْ فِي أَهْلِيكُمْ ، فَيَخْرُجُونَ ، وَذَلِكَ بَاطِلٌ ، فَإِذَا جَاءُوا الشَّأْمَ خَرَجَ ، فَبَيْنَمَا هُمْ يُعِدُّونَ لِلْقِتَالِ ، يُسَوُّونَ الصُّفُوفَ ، إِذْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَّهُمْ ، فَإِذَا رَآهُ عَدُوُّ اللهِ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ ، فَلَوْ تَرَكَهُ لَانْذَابَ حَتَّى يَهْلِكَ ، وَلَكِنْ يَقْتُلُهُ اللهُ بِيَدِهِ ، فَيُرِيهِمْ دَمَهُ فِي حَرْبَتِهِ ) رواه مسلم في ” صحيحه ” (2897) من طريق سليمان بن بلال ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة رضي الله عنه .

    الحديث الثاني :

    عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( سَمِعْتُمْ بِمَدِينَةٍ جَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَرِّ وَجَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَحْرِ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَغْزُوَهَا سَبْعُونَ أَلْفًا مِنْ بَنِي إِسْحَاقَ ، فَإِذَا جَاءُوهَا نَزَلُوا ، فَلَمْ يُقَاتِلُوا بِسِلَاحٍ وَلَمْ يَرْمُوا بِسَهْمٍ ، قَالُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ ، فَيَسْقُطُ أَحَدُ جَانِبَيْهَا الَّذِي فِي الْبَحْرِ ، ثُمَّ يَقُولُوا الثَّانِيَةَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ . فَيَسْقُطُ جَانِبُهَا الْآخَرُ . ثُمَّ يَقُولُوا الثَّالِثَةَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ . فَيُفَرَّجُ لَهُمْ ، فَيَدْخُلُوهَا فَيَغْنَمُوا ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْمَغَانِمَ إِذْ جَاءَهُمُ الصَّرِيخُ ، فَقَالَ : إِنَّ الدَّجَّالَ قَدْ خَرَجَ ، فَيَتْرُكُونَ كُلَّ شَيْءٍ وَيَرْجِعُونَ ) رواه مسلم في ” صحيحه ” (2920) .

    الحديث الثالث (موقوف):

    عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ ، صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ وَهُوَ بِالْفُسْطَاطِ [الخيمة] فِي خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ ، وَكَانَ مُعَاوِيَةُ أَغْزَى النَّاسَ الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ . فَقَالَ : ( وَاللهِ لَا تَعْجِزُ هَذِهِ الْأُمَّةُ مِنْ نِصْفِ يَوْمٍ [من أيام الله] إِذَا رَأَيْتَ الشَّامَ مَائِدَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ ، فَعِنْدَ ذَلِكَ فَتْحُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ ) [مائدة رجل واحد] أي : من المسلمين ، وذلك بأن يكون أميراً فيه ، والمراد إذا كان أمير الشام من المسلمين .

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