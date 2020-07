ماكرون يطالب بفرض عقوبات على الأطراف المنخرطة فى استمرار النزاع في ليبيا

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على الأطراف المنخرطة في انتهاك السيادة البحرية لليونان وقبرص شرق المتوسط و التدخل في النزاع بليبيا حتى يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وحذر ماكرون في كلمته خلال مؤتمر صحفي عقد في باريس مع نظيره القبرصي، نيكوس أناستاسياديس، من خطورة تقاعس الاتحاد الأوروبي عن الرد على الاستفزازات في شرق المتوسط، مؤكدا أن باريس ستسعى إلى فرض عقوبات جديدة على مخالفي المجال البحري.

و أكد ماكرون أن منطقة شرق المتوسط تحظى بأهمية حيوية بالنسبة لقبرص وفرنسا، والصراع بها أصبح يتعلق بفرض النفوذ خاصة بين تركيا وروسيا اللتين تؤكدان على وجودهما في كل وقت.

وشدد ماكرون على أنه سيكون من الخطأ ترك أمن شرق المتوسط وليبيا في يد أطراف أخرى، مؤكدا أنه هذا الخيار ليس متاحا بالنسبة لأوروبا، ولن تسمح فرنسا بذلك”.

