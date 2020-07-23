الرئاسة التركية: قادرون على سحق «الجبهة غير الشرعية» في ليبيا

زعم رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، أن بلاده لديها القدرة الكافية لسحق ما وصفها بـ«الجبهة غير الشرعية» في ليبيا.

وكتب المسؤول التركي على حسابه في «تويتر» في معرض تعليقه على عقد مجلس الأمن القومي التركي اجتماعا في وقت سابق برئاسة الرئيس رجب طيب أرغان، قائلا بلهجة حادة: “تركيا تمتلك القدرة على سحق الجبهة غير الشرعية في ليبيا، كما سحقت التنظيمات الإرهابية، حزب العمال الكردستاني، ووحدات الحماية الكردية، وداعش، وكولن”، بحسب تعبيره.و

وتصر تركيا وحليفتها «حكومة الوفاق» على ضرورة انسحاب الجيش الليبي من سرت والجفرة، قبل الاتفاق على وقف لإطلاق النار.

وكانت الرئاسة التركية اشترطت على لسان المتحدث باسمها، إبراهيم قالن، انسحاب “الجيش الوطني الليبي” بقيادة المشير خليفة حفتر من سرت والجفرة للتوصل إلى اتفاق دائم لإطلاق النار، محذرة في الوقت ذاته مصر مما وصف بـ”مخاطر أي تدخل عسكري لها في ليبيا”.