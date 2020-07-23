مدير إيني: ليبيا يجب أن تبقى موحدة

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيني» الإيطالية للطاقة، كلاوديو ديسكالزي، على أن ليبيا «يجب أن تبقى موحدة»، مشيرا إلى أن هناك مفاوضات تجري بشأن ليبيا بين عدد من الدول والليبيين أنفسهم.

وقال ديسكالزي في لقاء مع وكالة «آكي» الإيطالية بمقر مجموعة «آدنكرونوس» الإعلامية في روما، اليوم الخميس، إن «من الواضح أن ليبيا، من وجهة نظري، يجب أن تبقى موحدة».

وأضاف «لا يمكننا التفكير في ليبيتين أو ثلاث، لأن ذلك يقود نحو تجزئة تجعلها تفقد دلالة تاريخية: نعم ليبيا دولة قبلية، مثل العديد من البلدان، ولكنها موحدة».

وأشار ديسكالزي إلى الجمود الراهن لتجاوز الأزمة في ليبيا ودخول «قوتين عالميتين مثل روسيا وتركيا إلى الميدان»، معتبرا أن «الشيء الإيجابي أن هناك مفاوضات بين دول خارج ليبيا وكذلك بين الليبيين»، وذلك على الرغم من أنها «لم تفض إلى الآن لنتائج إيجابية للبلد».

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