تسييري سرت يطالب النازحين بالتسجيل في مكتب الشؤون الاجتماعية لحصرهم ومساعدتهم

طالب المجلس التسييري لبلدية سرت، الخميس، كافة الأسر النازحة

من مناطق الهيشة الجديدة والوشكة ووادي زمزم وأبو نجيم والعائلات النازحة من مناطق

طرابلس وما جاورها والقاطنين حاليا في نطاق بلدية سرت، بالتوجه إلي مكتب وزارة الشؤون

الاجتماعية التابع للحكومة المؤقتة بسرت وإدارة شؤون المحلات والفروع ببلدية سرت، وتقديم

إجراءاتهم التي تتبث سكنهم الأصلي ومواقع النزوح لغرض حصرهم ومساعدتهم.

وأضاف المجلس في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي

“فيسبوك” أن العائلات النازحة من مناطق خارج سرت وضواحيها سيتم معاملتهم

أسوة بأهالي سرت وتقديم الخدمات لهم ومساعدتهم بالمعونات وغيرها بالتنسيق مع الجهات

ذات العلاقة، مطالبا جميع الأسر النازحة في نطاق البلدية بتقديم إجراءاتهم والتسجيل

وفقا لكتيب العائلة اعتبارا من يوم الأحد المقبل خلال ساعات الدوام الرسمي.

