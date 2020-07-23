«العريبي ودغيم»: تركيا ترواغ لحماية «مجلس السراج».. ومصر نجحت في خلق التوازن

قال عضوا مجلس النواب عيسي العريبي وزياد دغيم، إن وقف إطلاق النار في ليبيا قد تحقق عمليا بتوازن الرعب الذي خلقه الجيش المصري وقيادة مصر الجادة والحاسمة.

وأضاف العريبي ودغيم، لـ”الساعة24″ أن المسار الأمني قد حسم أمره، مشيران إلى أن توقيع وقف إطلاق النار هو حجة تركيا للتعطيل وكسب الوقت للإبقاء على المجلس الرئاسي “المنقوص” أطول فترة ممكنة .

وشدد العريبي ودغيم، على أن بعثة الأمم المتحدة عليها إطلاق المسار السياسي بعد توسعته وإعادة التوازن فيه بين برقة وطرابلس وعدم انتظار أكذوبة ما يسمي مسار أمني ووقف إطلاق النار.