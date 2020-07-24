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صحيفة تركية تحذر «أنقرة» من تفوق مصر الجوي في ليبيا

24 يوليو، 2020
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قيام مصر بالتدخل العسكري البري في ليبيا مستبعد، هذا ما أكدته صحيقة تركية، مشيرة إلى أن المعارك قد تتحول لحرب جوية بين مصر وتركيا هناك.

وقالت صحيفة “ًصباح” المقربه من النظام التركي، في تقرير إن التدخل العسكري التركي في ليبيا، أحد أهم القرارات في السياسة الخارجية بتاريخ الجمهورية، ستتمكن من خلاله تحقيق نتائج ستؤثر على مستقبل البحر المتوسط والشرق الأوسط.

وأضافت، أنه بالوقت الذي اجتمعت فيه دول عدة لفرض أمر واقع في منطقة البحر الأبيض المتوسط وليبيا، دخلت تركيا على الواجهة وتمكنت من قلب الموازين، وإفساد كافة المخططات هناك، على حد قولها.

وأكدت الصحيفة، أن تركيا استفادت من تجربتها في سوريا، في حربها بليبيا، كما أن الطائرات المسيرة حققت نجاحات كبيرة غيرت من مسار المعارك، على حد قولها.

وأشارت الصحيفة إلى تصريحات وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، التي أشاد بها بتركيا، واعتبر أن الطائرات المسيرة التركية أدت إلى تداعيات “غيرت قواعد اللعبة” في سوريا وليبيا، على حد قولها.

ولفتت إلى أن الطائرات المسيرة، تميزت بسمات ثورية، لاسيما في مناطق الصراع، مشيرة إلى أن العناصر البرية بإمكانها تحقيق تقدما أكبر، عندما يتم الأهداف قصف المكشوفة للطرف الآخر من الجو.

وأضافت أن التقدم الذي حققته حكومة الوفاق بفضل المسيرات التركية، أزعجت مصر وروسيا، اللتين، اتخذتا خطوات عدة لقطع الطريق أمام الجيش الليبي المدعوم من تركيا، على حد قولها، في إشارة إلى المليشيات.

وأوضحت، أن روسيا جلبت عدد من المقاتلات إلى الشرق الليبي، فيما أقر البرلمان المصري مقترحا بالتدخل العسكري للجيش المصري في ليبيا، على حد زعمها.

وأشارت إلى أنه على الرغم من الموقف التصعيدي المصري الأخير، فالجميع يستبعد أن يجرؤ الجيش المصري للدخول لمستنقع مثل ليبيا، على حد قولها.

وأكدت، أنه “لا داعي للمبالغة بشأن الدبابات والمدافع وتعداد الجنود بالجيش المصري، موضحة أن العامل الأكثر حسما في بيئة صراع معقدة مثل ليبيا، ليس بالأعداد، بل توفر الخبرة والقدرة على إدارة المعارك، والجيش المصري لا يبدو ناجحا في ذلك”.

ورجحت الصحيفة، أن مصر ستعتمد على قواتها الجوية، في التدخل المحتمل بليبيا، وستعمل مقاتلاتها على إسقاط الطائرات المسيرة التركية.

وشددت على أنه يتعين على تركيا، الاستعداد لهذا الاحتمال، والعمل على مواجهته، مشيرة إلى أن الكفة ترجح لمن يحقق التفوق الجوي، مستدلة بذلك بالحرب في سورية،

وأشارت إلى أن البعد التقني مهم للغاية، لكن نشر مقاتلات “أف16” التركية في ليبيا، يحمل معان سياسية، ورسالة، أن “الطائرات المصرية إذا استهدفت أهدافا تركية بليبيا، فإن المقاتلات التركية سترد بالمثل” على حد قولها.

وختمت الصحيفة، أن المخاطر تبقى موجودة، ولا يمكن لتركيا خسارة مكاسبها بليبيا بسبب المشاكل التقنية، والمطلوب أن تسرع الخطوات أكثر، لأن الأطراف الأخرى تحاول كسب الوقت، على حد قولها.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • تحليل غبي لان الطائرات اف16 لدي تركيا مداها قصير لابد لها من التذود بالوقود بفرض حدثت مواجهه تكون الغلبه للجيش المصري والسبب أن طائرات مصر مؤهله الاشتباك فوق مستوي الرؤيه لمسافه تصل 180 كيلو متر بالطائرات الحديثه مثل رافال وميج 29 وهذه التكنولوجيا غير موجوده لدي الطائرات التركيه إذا المعركه ستكون محسومه لمصر وطبعا الدورون خارج المعادله لان بالهيكوبتر فقط يتم اصطيادها كما العصافير يعني المليشيات علي الارض ستكون مكشوفه ممكن اصتيادها بالنبله مش محتاج اكتر من كدا وعلشان كدا الخط الأحمر بقاله أكثر من شهر ومحدش قرب منه
    كمان الدفاع الجوي المصري دخل المعادله
    والدفاع الجوي التركي تم تدميرها وحتي اللحظة مش عارفين مين اللي فشخه

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  • متخلف عقليا وتحليله ساذج فارسال قوات برية مصرية مؤكد وسهل جدا ومؤمن والتفوق المصرى واضح وخبرات قتالية عالية اكتسبتها بالتدريب مع دول العالم الكبرى فى بيئة مشابهة لارض المعركة وجوها الحار ومصر تتفوق عسكريا فى كل شئ الى جانب دعم الشعب والقبائل الليبية فهو فى ارض صديقة تدعمه اما الجيش التركى الجبان فيعتمد على مرتزقة وهذا ثبت فشله حتى على حدوده مع سوريا وتقدم الجيش السورى وفرار الملايين الى تركيا يتسول من خلالهم اردوغان من اوربا اما فى ليبيا فراينا ضربات فى اقصى غرب ليبيا فى الوطية واغراق سفن تركية فى البحر المتوسط ومع نشر منظومات دفاع جوى متطورة اس 300 وبوك وما خفى كان اعظم مع وجود طائرات متطورة لدى الجيش المصرى والامارتى والسعودى لدعم الجيش الوطنى فان معنى ذلك هلاك كلاب اردوغان واستفادة اعداء تركيا فى اماكن اخرى مثل اليونان وقبرص وسوريا للقضاء على فلول الجيش التركى نتيجة حماقة اردوغان اما القوات البرية المصرية المدرعة الرابعة عالميا قادرة على الوصول بسهولة لراس اجدير والوطية فمعها تفويض شعبى مهما كانت التضحيات فسيتقبلها الشعب المصرى دفاعا عن امنه القومى لكن الشعب التركى لن يتحمل مشهد الالاف التوابيت العائدة من ليبيا وسينتفض ضد اردوغان وامينة ويسحلهما فى الشارع بعد المحرقة

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  • نفس غباوة اخوان مصر تم سحقهم لانهم تصورا ان شوية صراصير يمكنها مواجهة الجيش المصرى وخصصوا قنوات مسعورة ليل نهار تحرض على قتل ضباط الجيش المصرى ظنا ان هذا سيؤدى الى فرارهم من الجيش ونسوا عند الشعب المصرى فراينا تقدم مئات الالوف للاتحاق بالكليات العسكرية اضعاف المطلوب عشرات المرات وراينا زيادة قوة الجيش المصرى ليصبح الاقوى عربيا وافريقيا واسلاميا بفضل غباوة الخوان ولم يبقى الان سوى يكملوا غباوتهم ويخطوا الخط الاحمر ليروا المحرقة وبعد هلاكهم سيتقدم الجيش الوطنى الى طرابلس مرورا بانقاض مصراته ومقابرها الجماعية ولاعزاء للخوان الاغبياء وكفاية جعجعة المية تكذب الغطاس تاتا خطوا العتبة المصيدة جاهزة خدمة 24 ساعة ومن يتخطى الخط دون ان يهلك له مكافأة قيمة سيلحق بمرشده ليكون رفيقا له فى السجن لينعم بشرف نيك فضيلة المرشد فهو اصبح الست فضيلة بعد دخوله بملابس النسوان

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  • يا خرفان يا حريم خليفه الشواذ اكتر جيش عنده خبره عسكريه هو الجيش المصرى وانا مقدر ان الخرفان عندهم اسهال من الجيش المصرى وياريت البنج التركى يفتكر ان الجيش المصرى هزمه ايام ابراهيم باشا و مكنش فات على تكوينه خمس سنوات .

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  • العبيط الذى لايعرف حجم مصر يالغلا خلق الله انت بتحليلك هذا اثبت بانك لاتعرف حجم القوات المصرية والتعرف كيف تتعامل مع المرتزقه وللاسف الشديد انكم بقى لأنكم لاتعرف بأن الرجل المصرى فى اى مكان ولا زمان موجودلان فى قيادة تشجعهمش قياده تنومه على بطنه وتقلعه الباس وبعدين انتم تعتمدو على الإرهابيين يا بلد بجم

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