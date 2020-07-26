الشاطر: لو اجتمع عقيلة والمشري فى المغرب تأكدوا أننا فى عصر المعجزات

قال عبد الرحمن الشاطر، عضو المجلس الاستشاري، خلال تغريده على حسابه بموقع تويتر، إنه لو حصل اتفاق للتقدم لتحقيق السلم في ليبيا في الاجتماع بين خالدالمشري و عقيلة صالح المزمع عقده فى المملكة المغربية، تأكدوا أننا في عصر المعجزات.

ووصل، أمس الأحد، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ، إلى العاصمة المغربية الرباط، في زيارة رسمية تستغرق يومين، على رأس وفد ليبي رفيع المستوى يتقدمه وزير الخارجيةعبد الهادي الحويج‏، وذلك بدعوة رسمية من رئيس مجلس النواب المغربي حبيب المالكي.

كما وصل إلى المغرب أيضا، خالد المشري رئيس المجلس الاستشارى، برفقة كل من فوزي العقاب، وعلي السويح وعبد السلام ‏الصفراني.

ومن المقرر أن يلتقي كل من صالح والحويج، رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي، ووزير الخارجية ناصر بوريطة، فى إطار قيام المغرب بوساطة بين أطراف النزاع في ليبيا، وعبر في أكثر من مناسبة عن رفضه القاطع للتدخل العسكري الأجنبي في ليبيا.

ورجحت مصادر سياسية لـ”الساعة24″، أن يكون هناك لقاء مرتقب بين كل من صالح والمشرى فى المغرب، لبحث الأراء حول الأزمة الليبية وآليات الخروج منها، خاصة وأن المغرب احتضن عام 2015 مفاوضات جرت بمدينة الصخيرات بين الفرقاء الليبيين تحت إشراف مباشر من الأمم المتحدة، انتهت بتوقيع اتفاق الصخيرات في 17 ديسمبر2015 وكان المستشار عقيلة صالح أحد أبرز المشاركين في هذه المفاوضات.