ليبيا الان

ويليامز ترسم سيناريو ليبيا “الأسود”.. ووضع سرت الحسّاس

تم النشر منذُ 4 أيام
تعليقات
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حذرت المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز من المخاطر التي وصفتها بـ”الهائلة” لحدوث مواجهة مباشرة بين القوى الأجنبية المتنافسة في ليبيا مع استمرار تدفق الأسلحة والمرتزقة إلى البلاد.

وحول الأوضاع الراهنة في البلاد، قالت المبعوثة الأممية إنه لم تُبْذَل أي جهود لوقف تدفق المرتزقة أو الأسلحة، ومن الواضح أن هناك إفلاتا دوليا كاملا من العقاب.
وفي مقابلة مع صحيفة “فاينانشيال تايمز” حذرت ويليامز من خطورة تحول ليبيا إلى ساحة حرب بالوكالة حيث إن التدخل الأجنبي في ليبيا ما يزال مستمرا من أطراف عديدة، كما حذرت من احتمال تورط القوى الأجنبية المتنافسة في مواجهة مباشرة في الأشهر الأخيرة مع تقدم القوات المدعومة من تركيا والموالية لحكومة الوفاق نحو الشرق بعد تحقيقها لتقدمات على حساب الجيش الوطني، والذي ردت عليه روسيا بنشر أربع عشرة طائرة مقاتلة من طراز Mi-29 و Su-24 إلى الجفرة عبر سوريا حسبما قالت ويليامز والتي تزامنت مع إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن سرت “خط أحمر” وهدد بإرسال قوات إلى ليبيا.
وأشار مقال “فايننشال تايمز” إلى صور للأقمار الصناعية نشرها الجيش الأمريكي التقطت هذا الشهر وقال إنها أظهرت مرتزقة روس ينتمون إلى مجموعة فاغنر الروسية ويقدر الجيش الأمريكي عددهم بـ2000 مقاتل يقاتلون إلى جانب قوات الجيش الوطني مشيرا إلى أن الطائرات العسكرية الروسية تواصل نقل المزيد منهم.

ولفتت المبعوثة الأممية بالإنابة إلى توافقات بشأن عدد من القضايا الرئيسية التي ستكون أساس أي اتفاق لوقف إطلاق النار تشمل التعاون في مكافحة الإرهاب، وانسحاب المرتزقة الأجانب، وضرورة رصد الأمم المتحدة وقف إطلاق النار.

وكشفت وليامز عن زيادة إقبال مختلف الأطراف الليبية على عملية سياسية لإنهاء النزاع ، إلا أن العقبة تكمن في الاتفاق حول كيفية فض النزاع حول سرت حسب وصفها مؤكدة أن التدخل الأجنبي يعقد جهود السلام ويفقد الليبيين صوتهم حيث يتم اتخاذ القرارات نيابة عنهم في العواصم الأجنبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • انت امرأة هبلة تتكلم عن خزعبلات تم انكارها عن فانغنر وهى اكذوبة امريكية والجيش الوطنى لا يحتاج مرتزقة فمعه دعم عربى لو احتاج مليون مقاتل خلال اسبوع يكونوا فى المحرقة لكلاب اردوغان وسرت الان فى امان ياميبونة اكثر من اى وقت مضى والخطر فى مصراته فهى ساحة المعركة الحقيقة عندما يتخطى الجيش الوطنى الخط الاحمر الى مصراته فالسيسى قال ان اسمح بالعبور فى الاتجاهين وعندما يسمح سنسمع اخبار سارة ياحمارة بتحرير مصراته ونوزع شيكولاته ونغرد زغروطة ياشرموطة

    رد

    • توا انتا ب مخارريقك اللي مقاسهم 6xl منً التفسفيس والماكله والنوم بتفهم وتعرف اكثر من الامريكان اللي جابو الكلب معمر والبغل حفتر اللي عبدتوهم من دون الله

      رد

  • تتصرف هذه الشرموطة وكانه ناطق رسمى باسم حكومة الوفاق تردد نفس الاكاذيب التى تم نفيها ولا تتكلم عن جريمة حرب لاردوغان مكتملة الاركان طبقا للقانون الدولى وهى نقل اسلحة وارهابيين من سوريا الى ليبيا من خلال تركيا على طائرات وسفن مدنية !! وتتصرف كانها قائد عسكرى للمليشيات تعطى اشارة الهجوم على سرت كما فعلت من قبل فى ترهونة

    رد

    • ليبيا ارضية الصراع فلاباس من سحق الليبيين مع انهم ليسوا طرفا في الصراع،فالصراع الحقيقي بين اميركا وحلفائها وعلى راسهم تركيا وروسيا التي تخشى من نقل الصراع الي الشيشان و القوقاز بالجهاديين والمتشددين التركمان والشركس اليها بعد تمرسهم بحروب غير تقليديه في سوريا وليبيا وفي مصر أن لم تهاجمهم في ليبيا والتي سيتم ضربها بقوة الناتو سواء في ليبيا او داخل حدودها ويتم هذا الصراع الدموي بدم العربي العربي واستنزاف مقدرات الليبيين بمباركة الامم المتحده واشرافها ومنحها الشرعية لمن تشاء امريكا وتغاضيها عن الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الليبي بارهاب منظم لترعيب الشعب وضربها حقوق الإنسان عرض الحائط مع أن ليبيا مازالت تحت البند السابع مماجعل منظمة الامم المتحده راعيا رسميا وقانونيا للفوضى في ليبيا

      رد

  • لن ننسى لكم ايتها الامريكية الحقيرة دماء الشهداء من الغارات الامريكية ايام ريجان ومنهم المواطنة الفقيرة التى قتلت امام القاعدة العسكرية والتى سميت باسمها الشهيدة معتيقة قتلها الامريكان فى غارة جوية

    رد