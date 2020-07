الحبيب المالكي: المغرب يدعم مبادرة صالح واستقرار ليبيا جزء من استقرار المنطقة

أكد رئيس مجلس

النواب المغربي، الحبيب المالكي، اليوم الإثنين، على دعم بلاده لمبادرة مجلس

النواب عقيلة صالح، لحل الأزمة الليبية.

وقال المالكي في

مؤتمر صحفي مع صالح إن المملكة تتابع كل التطورات في الساحة البيبية خاصة منذ

التوقيع على اتفاقية الصخيرات، وتسعى لتقريب

وجهات النظر بين

كل الأطراف، وتعتبر كل المبادرات الأخيرة لا تتناقض مع اتفاقية الصخيرات”.

وكشف “المالكي”

عن مبادرة بصدد البرلمان المغربي دراستها، على مستوى المؤسسة المنتخبة الليبية،

مُعبرًا عن أمله أن تشكل مخرجًا للأزمة التي لها تداعيات على المستوى الأمني

والاستقرار بكل المنطقة، مُشددًا على أن استقرار ليبيا جزء من استقرار كل مكونات

المنطقة.

وتتضمن مبادرة عقيلة صالح تشكيل مجلس رئاسي جديد، وحل سياسي،

ينتهي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

