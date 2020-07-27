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“عماري زايد”: “الوفاق” حكومة كل الليبيين .. ومستمرين في خطتنا لبسط نفوذنا على كامل التراب الليبي

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد عضو ما يسمى “المجلس الرئاسي” محمد عماري زايد، استمرار حكومة الوفاق في خطتها لبسط نفوذها على كامل التراب الليبي، زاعما بقوله “أنه لا حل سياسي مع من يرفض الحل السياسي وأن حكومة الوفاق هي حكومة كل الليبيين دون استثناء”.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع سفير ألمانيا لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، اليوم الإثنين، حيث أعلنت إدارة التواصل والإعلام برئاسة ما يسمى “مجلس الوزراء” عبر صفحتها على “فيسبوك”، إن لقاء عماري زايد والسفير الألماني، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة آخر المستجدات السياسة ومسار برلين والتحديات والعوائق التي تواجهه، وكـذلك النظرة المستقبلية لما يطرح من مبادرات وآراء حول ما يمكن أن تؤول له الحالة السياسية في المستقبل القريب.

وأضافت أن الطرفين تباحثا أيضا حول آخر المستجدات العسكرية في المنطقة الوسطى والوضع في الموانئ النفطية وانتشار المرتزقة فيها، بحسب حديثهم.

كما تطرق اللقاء إلى التعاون في مجال الإدارة المحلية حيث عرض عضو ما يسمى “المجلس الرئاسي” آخر ما توصل إليه في نقل اختصاصات الإدارة المحلية وما اتخذ من إجراءات من قبل حكومة الوفاق في هذا الشأن. وأكد السفير الألماني من جهته على دعم حكومة بلاده لحكومة الوفاق لتعزيز الإدارة المحلية وتنفيذ برامجها بالخصوص، والعمل المشترك خلال الفترة القريبة القادمة على إعداد برامج فنية وورش عمل مشتركة لذلك، وفق إدارة التواصل والإعلام.

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حكومة الوفاق سفير ألمانيا محمد عماري زايد

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • عقاب واحد إرهابى المدعو العمارى زايد أصبح على رأس قطاع التعليم ويتحدت عن الحرب والسلم ويقرر نيابة عن الليبين كيفا يشاء وهذه ليبيا طول عمرها هكى منذ القدم فالطليان عملوا ما شاء لهم والأتراك عملوا كذلك ما شاء لهم والحبل على الجرار لهذا الشعب الذى هدف معظم سكانها البحت عن المال بأى طريقة أما الوطن فعليه السلام ولا مظاهرة غاضبة وبعدد كبير زلزلت الرئاسى رغم الخيانة العظمى ولا مظاهرة غاضبة تستنكر انقطاع الكهرباء رغم المليارات التى أنفقت ولا توجد عاصمة مثل دول العالم فلا سفارات ولا قنصليات ولا شركات أجنبية لتنفيذ المشاريع اللهم كمشة صياع من المجرمين يسمون انفسهم زورا وبهتانا ثوار وهم لصوص وبلطجية وحرامية وقتلة مستميتين فى عدم قيام الدولة لتحقيق مآربهم الشخصية على حساب الوطن ومباركة الاوغاد الاشرار من أمثال العتل العمارى زايد ومن على شاكلته .

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