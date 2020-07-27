“عماري زايد”: “الوفاق” حكومة كل الليبيين .. ومستمرين في خطتنا لبسط نفوذنا على كامل التراب الليبي

أكد عضو ما يسمى “المجلس الرئاسي” محمد عماري زايد، استمرار حكومة الوفاق في خطتها لبسط نفوذها على كامل التراب الليبي، زاعما بقوله “أنه لا حل سياسي مع من يرفض الحل السياسي وأن حكومة الوفاق هي حكومة كل الليبيين دون استثناء”.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع سفير ألمانيا لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، اليوم الإثنين، حيث أعلنت إدارة التواصل والإعلام برئاسة ما يسمى “مجلس الوزراء” عبر صفحتها على “فيسبوك”، إن لقاء عماري زايد والسفير الألماني، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة آخر المستجدات السياسة ومسار برلين والتحديات والعوائق التي تواجهه، وكـذلك النظرة المستقبلية لما يطرح من مبادرات وآراء حول ما يمكن أن تؤول له الحالة السياسية في المستقبل القريب.

وأضافت أن الطرفين تباحثا أيضا حول آخر المستجدات العسكرية في المنطقة الوسطى والوضع في الموانئ النفطية وانتشار المرتزقة فيها، بحسب حديثهم.

كما تطرق اللقاء إلى التعاون في مجال الإدارة المحلية حيث عرض عضو ما يسمى “المجلس الرئاسي” آخر ما توصل إليه في نقل اختصاصات الإدارة المحلية وما اتخذ من إجراءات من قبل حكومة الوفاق في هذا الشأن. وأكد السفير الألماني من جهته على دعم حكومة بلاده لحكومة الوفاق لتعزيز الإدارة المحلية وتنفيذ برامجها بالخصوص، والعمل المشترك خلال الفترة القريبة القادمة على إعداد برامج فنية وورش عمل مشتركة لذلك، وفق إدارة التواصل والإعلام.