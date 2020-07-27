المسماري يكشف عن مكان تدريب المرتزقة السوريين في طرابلس

قال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني إن فرقة السلطان مراد السورية والتي تتبع انقرة تقيم معسكر تدريب لها في معسكر اليرموك في العاصمة طرابلس.

وأضاف المسماري أن المعسكر خُصص لتدريب مجموعات من المرتزقة السوريين الذين تم نقلهم على عجل من سوريا إلى ليبيا دون تدريب كافٍ ليحلوا في نقاط الحراسة محل المقاتلين “المتمرسين” الذين يتم نقلهم وإعدادهم وحشدهم على جبهات سرت والجفرة.

وأوضح الناطق باسم القائد العام أن هذا الإجراء ضمن خطة تهدف لحشد 15 ألف من المرتزقة السوريبن الذين يعرفون بـــ “الاقتحاميين” و”القوات الخاصة” و “قوات النخبة” التابعة لجبهة النصرة أو ما يعرف بالانغماسيين-حسب قوله، فيما بثت الصفحة الرسمية للناطق فيديو من 25 ثانية لمرتزقة سوريين يسيرون في كردوس تدريب داخل معسكر اليرموك في مدينة طرابلس.

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