ليبيا الان

المسماري يكشف عن مكان تدريب المرتزقة السوريين في طرابلس

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني إن فرقة السلطان مراد السورية والتي تتبع انقرة تقيم معسكر تدريب لها في معسكر اليرموك في العاصمة طرابلس.

وأضاف المسماري أن المعسكر خُصص لتدريب مجموعات من المرتزقة السوريين الذين تم نقلهم على عجل من سوريا إلى ليبيا دون تدريب كافٍ ليحلوا في نقاط الحراسة محل المقاتلين “المتمرسين” الذين يتم نقلهم وإعدادهم وحشدهم على جبهات سرت والجفرة.

وأوضح الناطق باسم القائد العام أن هذا الإجراء ضمن خطة تهدف لحشد 15 ألف من المرتزقة السوريبن الذين يعرفون بـــ “الاقتحاميين” و”القوات الخاصة” و “قوات النخبة” التابعة لجبهة النصرة أو ما يعرف بالانغماسيين-حسب قوله، فيما بثت الصفحة الرسمية للناطق فيديو من 25 ثانية لمرتزقة سوريين يسيرون في كردوس تدريب داخل معسكر اليرموك في مدينة طرابلس.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • احتلال لا يحتاج إلى كثير من التفكير للحديث إلا بلغة واحدة وهي ضرب هذا المحتل وزبانيته وعملائه ….. وأين القيادة العامة والتكتيك …
    القاب مملكة في غير موضعها
    كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد
    ….. في الصيف ضيعت اللبن ….. بلاش تكتيك والقاب بعد ترككم لكل شئ ورائكم وهربتم مهرولين … لقد تركتم الناس ومن وقفوا معكم وراء ظهوركم وخذلتم لانكم تنتظرون في ترامب ووووو ونسيتم ان النصر من عند الله تعالى …..

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