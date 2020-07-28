“الحويج”:مبادرة البرلمان هي الأنجح لحل الأزمة الليبية

طالب وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، عبد الهادي الحويج -ليل الاثنين الثلاثاء- بدعم دولي لمبادرة رئيس مجلس النواب ، عقيلة صالح، لحل الأزمة الليبية،مضيفاً خلال له تصريحات عبر قناة”سكاي نيوز عربية”، أن هدف زيارة المغرب هو حشد الدعم الإقليمي والدولي لمبادرة عقيلة صالح، كما أشاد بدور المملكة المغربية في حل الأزمة.

وشدد “الحويج” في تصريحاته على أن الحل النهائي يتطلب وضع السلاح بيد الدولة وخروج جميع المرتزقة، مؤكداً أنه عندما تتكون قناعات مشتركة لدى الجميع سيتم الوصول إلى حل للأزمة الليبية”، واصفاً مبادرة البرلمان الليبي بأنها الحل الأنجح .

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