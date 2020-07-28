رحب سفير ألمانيا لدي ليبيا “أوليفر أوفتشا” باستكمال الإجراءات الضرورية للشروع في المراجعة المالية الدولية لفرعي مصرف ليبيا المركزي.

وقال أوفتشا في تغريدة له بموقع “تويتر”“مبروك لكل من جعل هذا القرار ممكناً خطوة مهمة نحو الشفافية والمساءلة في النظام المصرفي الليبي وإعادة توحيد المؤسسات المالية تدريجيا حيث أن مراجعة الحسابات الآن يتطلب السرعة في التنفيذ بالتعاون مع جميع الأطراف”.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا أنعملية المراجعة المالية الدولية تعتبر خطوة غاية في الأهمية نحو تعزيز الشفافية في النظام المالي الليبي وتهيئة الظروف اللازمة لتوحيد مصرف ليبيا المركزي في نهاية المطاف وبذات القدر من الأهمية، موضحة أن هذه العملية تهدف لتمكّن من إجراء حوار مستنير بشأن التوزيع العادل للإيرادات الوطنية في ليبيا وإعادة إرساء آليات وطنية للمساءلة.