الرئاسة التركية: يجب انسحاب «قوات حفتر» إلى بنغازي لتحقيق وقف إطلاق نار مستدام

قال متحدث الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن “حكومة الوفاق لا تثق بحفتر، وتواصل تحضيراتها للعملية العسكرية في سرت والجفرة”.

وأضاف «قالن» اليوم الثلاثاء، في تصريحات لـ “سي إن إن ترك”، أن “تنفيذ حشود عسكرية كبيرة في سرت والجفرة الليبيتين يبدو كتحضير لهجوم جديد”، مؤكدًا على “ضرورة انسحاب «قوات حفتر» إلى بنغازي لتحقيق وقف إطلاق نار مستدام”.

وعلى صعيد أخر أشار «قالن» إلى “استعداد تركيا لإجراء حوار مع اليونان يتضمن جميع القضايا من دون شروط مسبقة، معربا عن قناعته بإمكانية توقيع اتفاقية مع أثينا”، مشددًا على “عدم إمكانية رسم أية خريطة طاقة في البحر المتوسط من خلال تجاهل تركيا”، مؤكدا “وجود إمكانية لإجراء أعمال مشتركة في المناطق المتنازع عليها في البحر المتوسط”.

وأوضح الناطق باسم الرئاسة التركية إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان “قرر تأجيل أعمال سفينة التنقيب أوروتش رئيس في شرق البحر المتوسط طالما المباحثات مع الجانب اليوناني مستمرة”.