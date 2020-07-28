«باشاغا»: تطبيق على «الموبايل» لملاحقة المجرمين وحفظ الأمن

أعلن وزير الداخلية بـ”حكومة الوفاق”، فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء إطلاق ما سماه تطبيق الداخلية موبايل على الهاتف النقال الذي يساهم في حفظ الامن بالإبلاغ عن الخارجين عن القانون، على حد قوله.

قال “باشاغا” في مؤتمر صحفي عقده اليوم بالإدارة العامة للعمليات الامنية، إنه “لا يمكن تحقيق الامن في ظل غياب حقوق المواطن وتردي خدمات الكهرباء والصحة وانتشار الفساد في كافة مفاصل الدولة الليبية التي يتم استغلالها وابتزازها بعدة طرق من عدة أطراف داخلية وخارجية” على حد قوله.

وقال: “سندفع دمائنا لمحاربة كل المحاولات التي تتربص بنا وسنصون ونحافظ على الدولة المدنية التي حاربنا من أجلها سنوات عدة” على حد زعمه.

وأضاف رئيس مكتب التقنية ونظم المعلومات حمودة أحمد، في المؤتمر الصحفي بأن هناك تطبيق أخر يسمي تطبيق المطلوبين والكيانات المشبوهة الذى يتربص بالمطلوبين الذين يحاولون زعزعة الأمن وهذا التطبيق يتبع جهاز المباحث الجنائية والذي تم خلاله تسجيل أكثر من خمسة وثلاثون ألف سجل لمجرمين أصحاب سوابق.

أضاف بيان “داخلية الوفاق”: “تطرق رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب “جمعة غريبة” ورئيس جهاز المباحث الجنائية عميد “محمود عاشور” ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية “علي النويصري” إلى ما تقدمه مصالحهم وأجهزتهم وإداراتهم للمواطن مشيدين بالدعم المتواصل من قبل وزير الداخلية المفوض لهم من أجل استتباب الأمن والأمان وخدمة للمواطن في كل مناحي الحياة” على حد قوله.