أردوغان: تركيا لم تقف مكتوفة الأيدي حيال صرخات المظلومين في سوريا وليبيا

زعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أن تركيا لم تقف مكتوفة الأيدي حيال صرخات المظلومين في سوريا وليبيا، كما استجابت لدعوة حكومة الوفاق الشرعية في ليبيا للتعاون العسكري والبحري، على حد قوله.

وقال الرئيس التركي، في كلمة له، الثلاثاء، خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو كونفرانس في افتتاح القسم الثاني من دير سوميلا التاريخي بولاية طرابزون شمال البلاد،:” سنكافح في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية، سواء من أجلنا أو من أجل أصدقائنا”.

وشدد على أن تركيا تدعم بنفس الشكل أشقائها الأذربيجانيين في جهودهم لتحرير أراضيهم المحتلة من قبل أرمينيا والدفاع عن وطنهم، على حد تعبيره.

وأشار أردوغان، إلى أنه ليس بالضرورة الوصول إلى النتائج المرجوة في كل نضال، لكن المهم هو الكفاح لأن عدم الكفاح يعني الاستسلام منذ البداية، مدعيا أن الأمة التركية لم تتهرب من أي نضال في أي مرحلة من تاريخها.