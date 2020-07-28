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أردوغان: تركيا لم تقف مكتوفة الأيدي حيال صرخات المظلومين في سوريا وليبيا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أن تركيا لم تقف مكتوفة الأيدي حيال صرخات المظلومين في سوريا وليبيا، كما استجابت لدعوة حكومة الوفاق الشرعية في ليبيا للتعاون العسكري والبحري، على حد قوله.

وقال الرئيس التركي، في كلمة له، الثلاثاء، خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو كونفرانس في افتتاح القسم الثاني من دير سوميلا التاريخي بولاية طرابزون شمال البلاد،:” سنكافح في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية، سواء من أجلنا أو من أجل أصدقائنا”.

وشدد على أن تركيا تدعم بنفس الشكل أشقائها الأذربيجانيين في جهودهم لتحرير أراضيهم المحتلة من قبل أرمينيا والدفاع عن وطنهم، على حد تعبيره.

وأشار أردوغان، إلى أنه ليس بالضرورة الوصول إلى النتائج المرجوة في كل نضال، لكن المهم هو الكفاح لأن عدم الكفاح يعني الاستسلام منذ البداية، مدعيا أن الأمة التركية لم تتهرب من أي نضال في أي مرحلة من تاريخها.

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اردوغان الصرخات المظلومون تركيا ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • الحمد لله ان كل من وقفت معهم من الخوان فى كل مكان تم دعكهم كما فى سوريا ومصر والسودان والان فى ليبيا وتونس جارى دعكهم ونهاية الجيش التركى وهلاكه عبى يديك والا فكيف يقول رسول فى حديث ابوهريرة ان اسطنبول سيفتحها المسلمون دون قتال ويقتسموا غنائمها !!!

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  • الحلقة بدأت تضيق على هذا المعتوه من كل الجوانب لانه أكبر كذاب على وجه الكرة الأرضية وقد تم الضحك عليه من الأمريكان والان سيدفع الثمن نتاج سياسته الطائشة فى ليبيا وسوريا والعراق وغيرها ولن ينفعه السراق ولا باشاغا ولا بقية الاذناب لانهم مثله .

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  • ولا كلام الاطفال متناقض مع بعضه فهو من قال ان ليبيا ارث عثمانى وظهر امام خريطة لسرت والحقول النفطية يطمع فيها وارسل نفايات ارهابية من سوريا وقبض ثمنها مع دواعش وجبهة النصرة وقاطع الرؤوس وتسبب فى تشريد الملايين من الشعب السورى وعدهم باسقاط الاسد فهذا المجرم مفسد فى الارض ومنافق وامثاله جاء وصفهم فى قوله تعالى :-
    . وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ
    يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ
    فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً وَلَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ
    وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ
    أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لاَّ يَشْعُرُونَ
    وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُواْ كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُواْ أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاء أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاء وَلَكِن لاَّ يَعْلَمُونَ
    وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُونَ
    اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ
    أُوْلَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوُاْ الضَّلالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ
    مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لاَّ يُبْصِرُونَ
    صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ

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  • يستحق اردوغان جائزة ابليس الكونية فى الكذب الساذج الذى يخالف كل الوقائع وليس هذا بجديد فمنذ الفى عام راينا لص يسرق ويحلف لمن رآه وهو السيد المسيح انه لم يسرق كما فى الحديث الشريف :-
    عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ – – قَالَ « رَأَى عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَجُلاً يَسْرِقُ ، فَقَالَ لَهُ أَسَرَقْتَ قَالَ كَلاَّ وَاللَّهِ الَّذِى لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ . فَقَالَ عِيسَى آمَنْتُ بِاللَّهِ وَكَذَّبْتُ عَيْنِى »رواه البخاري
    وفي صحيح مسلم « رَأَى عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَجُلاً يَسْرِقُ فَقَالَ لَهُ عِيسَى سَرَقْتَ قَالَ كَلاَّ وَالَّذِى لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ. فَقَالَ عِيسَى آمَنْتُ بِاللَّهِ وَكَذَّبْتُ نَفْسِى ».

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  • .وفي الصحيحين أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: “وإياكم والكذب؛ فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يُكتب عند الله كذابًا“.

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  • .وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ (204) وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ (205) وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ (206)

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  • ومن ينقذ مئات الالاف من المظلومين فى تركيا من الذين اعتقلتهم من خيرة الشباب المسلم من انصار رجل البر والتقوى الداعية الاسلامى فتح الله غولن الذين رفضوا فسادكم والذين شردهم وفصلتهم من خيرة الشعب التركى من المثقفين ياجهل معاك دبلوم وزورت صورة شهادة جامعية للترشح دون اى حق للرئاسة وهل تظن ان تفلت من العقاب فانت واهم فى النهاية ستصبح رميم فى القبر وترى مقعدك من النار ياحمار قال تعالى :-
    وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ (42)

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  • انت ابولهب العصر وامرأتك امينة هى من تحرضك على الشر
    قال تعالى :-
    تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (1) مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (2) سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ (3) وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (4) فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ (5)

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