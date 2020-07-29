تظاهرات في روما ضد تمويل خفر السواحل الليبي

خرجت تظاهرات في العاصمة الإيطالية روما، وذلك للمطالبة بوقف تمويل خفر السواحل الليبي ومراكز الاعتقال.

وكان هناك متطوعون من منظمة ميديترانيي ومنظمة العفو الدولية والعديد من الأشخاص العاديين في ساحة سان سيلفسترو بروما ليقولوا يكفي تمويل خفر السواحل ومراكز الاعتقال الليبية، وفقا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.

كما شاركت وزيرة الخارجية الإيطالية السابقة إيما بونينو في التظاهرات، حيث تريد أن تتم مراجعة كل شيء بداية من هبوط المهاجرين والاندماج.

وتم تنظيم التظاهرات بواسطة مجموعة من سياسيين وناشطين حقوقيين وموظفي المنظمات غير الحكومية.

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