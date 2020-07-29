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طبي بنغازي يجري عملية جراحية دقيقة لسيدة تعاني من إحتكاك شديد في الركبة

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 29 يوليو 2020 (وال) _ أُجرى صباح الأمس الثلاثاء الدكتور مصطفي الفاضلي والطاقم الطبي المصاحب له بقسم ( الدكتور طارق الفرجاني ، الدكتور حاتم الطواحني )، عملية جراحية دقيقة لسيدة تعاني من إحتكاك شديد على مستوى الركبة و تعاني تشوه كبير ف الرجل.

وبحسب مكتب الإعلام بالمركز، فقد تم إجراء الجراحة لها بإستبدال مفصل الركبة وتصحيح التشوه ، وإرجاع الركبة الى الوضع الصحيح وبدأت المريضة في المشي بعد 5 ساعات من إجراء العملية.

يذكر إن قسم جراحة العظام بمركز بنغازي الطبي يستمر في تقديمه للخدمات الطبية وإجراء العمليات الجراحية بدقة رغم مخاطر أزمة جائحة كورونا. (وال _ بنغازي) ع ع / ه ع

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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