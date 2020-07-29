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اليونان: نجاح السلام في ليبيا مرهون بنجاح “إيريني”

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ربط وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس نجاح عملية السلام في ليبيا بنجاح عملية إيريني المخصصة لمراقبة حظر السلاح.

وأضاف ديندياس أنه في حال فشلت العملية فإنها ستُسبب في مشكلة كبيرة للاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن أوروبا تدين سياسات تركيا التوسعية على حساب جيرانها إضافة إلى تحركاتها المزعزعة لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط بحسب تعبيره.

وعززت اليونان مؤخرا عملية إيريني بالفرقاطة التابعة للبحرية اليونانية “ HS Spetsai” للقيام بدوريات في منطقة العمليات المحددة وسط البحر الأبيض المتوسط، مع ثلاث طائرات نشرتها ألمانيا ولوكسمبورغ وبولندا.

يشار إلى أن أكثر من 20 دولة في الاتحاد الأوروبي انضمت إلى عملية إيريني بالموظفين والأصول العسكرية البحرية، وتعتمد عملية إيريني على دعم صور الأقمار الصناعية التي يوفرها مركز الأقمار الصناعية التابع للاتحاد الأوروبي (SatCen)، ويتم مشاركتها مع لجنة خبراء الأمم المتحدة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • ردع المحتل هو الحل وايرنى اى كلام ولكن الخط الاحمر لحماية المنطقة الخضراء فى برقة وفزان حيث الامن والامان والمنطقة الحمراء غرب الخط الاحمر محتلة ولكن بها عين حمراء نراها فى الوطية

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