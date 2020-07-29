الجيش الأبيض في ليبيا يخوض معركة كورونا “دون أسلحة”

تقرير

بينما يزداد فيروس كورونا شراسة في ليبيا بتزايد عدد الإصابات به، تدخل الأطقم الطبية في المواجهة بكل ما أوتيت من قوة، وتشجع الكثير من الأطباء الليبيين وأعلنوا وقوفهم في الصفوف الأمامية للقتال ضد هذا الوباء الذي أثر بشكل كبير على زملائهم في كثير من بلدان العالم.

دخول الكوادر الطبية في هذه المعركة الكبيرة جاء في وقت تعاني فيه البيئة الصحية في ليبيا إهمالاً كبيراً ونقصاً في اللوازم التي من شأنها أن تساعد في توفير العلاج للمصابين إضافة إلى عدم دعم هذه الكوادر مادياً ومعنوياً.

وتزداد اليوم المعركة ضد الوباء تصاعداً وقد تزداد أكثر بازدياد عدد الإصابات ولن يدخل هذه المعركة سوى من سخّروا حياتهم من أجل إنقاذ الأرواح، وبعد انتشار الوباء دخلوا مجازفة كبرى وما يحتاجونه فقط هو وقفة جادة من الجهات السيادية وكذلك من المواطنين الذين يجب عليهم دعمهم وتشجيعهم لإكمال المسير.

جهود الكوادر الطبية في هذه المرحلة ستكون أكثر من ذي قبل، غير أنه معركتهم ضد هذا الوباء لن تنجح إلا بتوفير كافة المعدات الوقائية التي تحول بينهم وبين هذا الفيروس الذي اجتاح العالم دون أن يرحم أحدا.

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