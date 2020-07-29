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الجيش الأبيض في ليبيا يخوض معركة كورونا “دون أسلحة”

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تقرير

بينما يزداد فيروس كورونا شراسة في ليبيا بتزايد عدد الإصابات به، تدخل الأطقم الطبية في المواجهة بكل ما أوتيت من قوة، وتشجع الكثير من الأطباء الليبيين وأعلنوا وقوفهم في الصفوف الأمامية للقتال ضد هذا الوباء الذي أثر بشكل كبير على زملائهم في كثير من بلدان العالم.

دخول الكوادر الطبية في هذه المعركة الكبيرة جاء في وقت تعاني فيه البيئة الصحية في ليبيا إهمالاً كبيراً ونقصاً في اللوازم التي من شأنها أن تساعد في توفير العلاج للمصابين إضافة إلى عدم دعم هذه الكوادر مادياً ومعنوياً.

وتزداد اليوم المعركة ضد الوباء تصاعداً وقد تزداد أكثر بازدياد عدد الإصابات ولن يدخل هذه المعركة سوى من سخّروا حياتهم من أجل إنقاذ الأرواح، وبعد انتشار الوباء دخلوا مجازفة كبرى وما يحتاجونه فقط هو وقفة جادة من الجهات السيادية وكذلك من المواطنين الذين يجب عليهم دعمهم وتشجيعهم لإكمال المسير.

جهود الكوادر الطبية في هذه المرحلة ستكون أكثر من ذي قبل، غير أنه معركتهم ضد هذا الوباء لن تنجح إلا بتوفير كافة المعدات الوقائية التي تحول بينهم وبين هذا الفيروس الذي اجتاح العالم دون أن يرحم أحدا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • انهم جنود ليبيا المخلصين الأوفياء الذين يتقدمون الصفوف. لمحاربة هذه الجائحة أحييهم تحية إكبار وإجلال لهم هؤلاء المخلصين والمخلصات والخزي والعار على أشباه الرجال الذين يتكالبون على النهب والسلب من الساسة والعسكر الدكتاتوريين المتشبتين بنياشينهم الفارغة والمتسلقين والمجرمين العابثين بأمن الوطن والمواطن

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