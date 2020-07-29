الاتحاد الأوروبي: أولوياتنا في ليبيا هي العمل على حل النزاع فيها

أكد الاتحاد الأوروبي أن أولوياته في ليبيا لاتزال تتمثل في العمل من أجل حل النزاع فيها، ما سيمسح بعد ذلك للتصدي لباقي التحديات، ومنها مشكلة المهاجرين على أراضيها.

حيث قال المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد، جوزيب بوريل، إن حل النزاع القائم في ليبيا هو المفتاح الأساسي لحل باقي المشاكل، ومن ضمنها وضع مراكز الاحتجاز في الداخل الليبي.

موضحا أن الاتحاد يعمل من أجل التعامل مع مشكلة الهجرة من جذورها العميقة، وذلك بالتعاون مع دول المنشأ والعبور في عدة مسارات منها ضبط الحدود.

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