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حزب العدالة والبناء يدعو لتكثيف الجهود في مكافحة الفساد

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

دعا حزب العدالة والبناء، اليوم الأربعاء، إلى تكثيف الجهود في مكافحة الفساد، معربا عن قلقه من «استمرار تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين في مختلف المجالات وتفاقم الأزمات التي تمس حقوقهم الأساسية نتيجة الإهمال والفساد الذي استشرى في مؤسسات الدولة».

واعتبر الحزب في بيان نشره عبر صفحته على «فيسبوك» أن «أن الوقت قد حان لتكثيف كل الجهود لمحاربة الفساد»، مشيدا بجهود المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا في هذا الصدد، و«بدعوته لمحاربة الفساد ومساعيه الواضحة في بناء الوزارة وضبط الأمن وإنفاذ القانون».

وثمن الحزب «دور كل الجهات التي تعمل في هذا الاتجاه»، داعيا «كل مؤسسات الدولة إلى انتهاج الشفافية والعمل المشترك على محاربة كل مظاهر الفساد وإبعاد ومحاسبة كل المتورطين، وتفعيل القضاء والأجهزة ذات العلاقة».

كما دعا الحزب المجلس الرئاسي والجهات الرقابية «إلى القيام بدورهم واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها إصلاح المنظومة الحكومية ومحاربة الفاسدين»، وطالب منظمات المجتمع المدني والأحزاب والشخصيات السياسية بالتصامن والتلاحم لمواجهة كابوس الفساد الذي يهدد بناء الدولة ويعرقل عمل الوزارات والمؤسسات المختلفة في القيام بمهامها وتقديم خدماتها للمواطنين.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • مصير الي زوال قال لك حزب العدامه والبذاء تبا لكم من شرذمه بكره كلب تونس سيقال برا الي خارج البرلمان والدور جاي علي شراذم حزبكم فلا وجود ولا بقاء لأخوان الشياطين اعداء المسلمين الذين للوطن بائعين

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  • حزب العمالة والغباء اصل الفساد وبشهادة من المتحالفين معه السويحلى ونعمان فهم لايعملون الا فة بيئة فاسدة ويتحالفوا مع الشيطان من اجل مصالحهم انظر الى الغنوشى قال ان حزب قلب تونس فاسد ثم تحالف معهم ليوصلوه لرئاسة البرلمان !!

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  • الاخوان المفسدين نسوا ان امثالهم من المنافقين ينطبق عليهم قوله تعالى :-
    وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَمَا هُم بِمُؤۡمِنِينَ (8) يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخۡدَعُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمۡ وَمَا يَشۡعُرُونَ (9) فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٞ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضٗاۖ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمُۢ بِمَا كَانُواْ يَكۡذِبُونَ (10) وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ لَا تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ قَالُوٓاْ إِنَّمَا نَحۡنُ مُصۡلِحُونَ (11) أَلَآ إِنَّهُمۡ هُمُ ٱلۡمُفۡسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشۡعُرُونَ (12) وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ ءَامِنُواْ كَمَآ ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُؤۡمِنُ كَمَآ ءَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُۗ أَلَآ إِنَّهُمۡ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَٰكِن لَّا يَعۡلَمُونَ (13) وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوۡاْ إِلَىٰ شَيَٰطِينِهِمۡ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمۡ إِنَّمَا نَحۡنُ مُسۡتَهۡزِءُونَ (14) ٱللَّهُ يَسۡتَهۡزِئُ بِهِمۡ وَيَمُدُّهُمۡ فِي طُغۡيَٰنِهِمۡ يَعۡمَهُونَ (15) أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُاْ ٱلضَّلَٰلَةَ بِٱلۡهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَٰرَتُهُمۡ وَمَا كَانُواْ مُهۡتَدِينَ (16) مَثَلُهُمۡ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسۡتَوۡقَدَ نَارٗا فَلَمَّآ أَضَآءَتۡ مَا حَوۡلَهُۥ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمۡ وَتَرَكَهُمۡ فِي ظُلُمَٰتٖ لَّا يُبۡصِرُونَ (17) صُمُّۢ بُكۡمٌ عُمۡيٞ فَهُمۡ لَا يَرۡجِعُونَ (18)

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  • .بـَرَزَ الثعـــْـــلَبُ يوماً *** في شـِعـــار الواعـِظيـنا

    فـَمـَشى في الأرضِ يـَهــْـدي *** ويـَســُـبُّ المـاكرينا

    ويقول: الحـــَــــمـْد لله *** إلـــَـــه العالــــَــمينا

    يا عـــِـــباد الله توبوا *** فـَهو كـَهـْف ُ التــائبينا

    وازهـَدوا في الطـَيـْر إن الـ *** عـَيـْش عـَيـْشُ الزاهـِدينا

    واطـْلـُبوا الديـــك يؤذن *** لصـَـلاة الصـُـبـْح فينا

    فأتَى الديك َ رَســــُــولٌ *** مـِن إمــام الناســــكينا

    عـَرَضَ الأمرَ عـَلـَيـْـهِ *** وهو يـَرجـــو أن يـَلينا

    فأجـــــاب الديـكُ عـُذْراً *** يا أضــَـل المهـْتـَدينا

    بـَلـِّـغ الثـَعـْلـَبَ عـَنـي *** عـَنْ جـُدودي الصالحـــينا

    عن ذَوي التـِيجان مـِمـَّن *** دَخــَــلَ البـَطـْنَ اللعينا

    إنهم قـــالوا وخـَيـْرُ الـ *** قـَوْلِ قـَـوْلُ العـــارفينا

    ” مـُخـْطـِئ ٌمـَنْ ظـَنّ يـَومـاً *** أنَ لِلثـَعـْـلَبِ ديـــنا “

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  • كل صفات المنافقين فى القرآن والسنة تجدها فى الاخوان شر خلق الله ففى السنة
    عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أربع من كن فيه كان منافقا، ومن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر» اخرجه البخاري ومسلم.
    وفى القرآن الكريم :-
    ٱلۡمُنَٰفِقُونَ وَٱلۡمُنَٰفِقَٰتُ بَعۡضُهُم مِّنۢ بَعۡضٖۚ يَأۡمُرُونَ بِٱلۡمُنكَرِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَقۡبِضُونَ أَيۡدِيَهُمۡۚ نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمۡۚ إِنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ (67) وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ وَٱلۡمُنَٰفِقَٰتِ وَٱلۡكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَاۚ هِيَ حَسۡبُهُمۡۚ وَلَعَنَهُمُ ٱللَّهُۖ وَلَهُمۡ عَذَابٞ مُّقِيمٞ (68) كَٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ كَانُوٓاْ أَشَدَّ مِنكُمۡ قُوَّةٗ وَأَكۡثَرَ أَمۡوَٰلٗا وَأَوۡلَٰدٗا فَٱسۡتَمۡتَعُواْ بِخَلَٰقِهِمۡ فَٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِخَلَٰقِكُمۡ كَمَا ٱسۡتَمۡتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُم بِخَلَٰقِهِمۡ وَخُضۡتُمۡ كَٱلَّذِي خَاضُوٓاْۚ أُوْلَٰٓئِكَ حَبِطَتۡ أَعۡمَٰلُهُمۡ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡخَٰسِرُونَ (69)

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  • الفكر الاخوانى مثل الفكر الصهيونى عنصرى مفسد فى الارض ويهدف لتفتيت بلاد المسلمين ويجد الاعداء ضالتهم فى هؤلاء الاغبياء فمن يروجون لفرية ان الاسلام انتشر بالسيف سيروا فى راية الاخوان دليلا لفريتهم حيث وضعوا القران بين سيفين وتحتها واعدوا رغم ان رسالة الاسلام محددة فى القرآن رحمة للعالمين واولى ان نضعه بين غصنى الزيتون وتحتها وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ولاتجد فى راية الدواعش والقاعدة رغم انحرافهم عن القران ولكن رايتهم تحمل الركن الاول من الاسلام لو عملوا به لما انحرفوا وساروا على الصراط المستقيم فشهادة ان لا اله الا الله ان يكون عملك خالصا لوجه الله وان محمدا رسول الله تعنى ان نقتدى برسول الله الصادق الامين الرحمة المهداة ذو الخلق العظيم فاين هؤلاء المجرمون من هذه القيم الاسلامية فهم همج ومفسدون فى الارض ويخدمون الصهاينة باسائتهم لصورة الاسلام دينا قيما ومن لايرحم الناس لايرحمه الله كما قال رسول الله

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