الغرابلي: محاربة الفساد واجب على المؤسسات الرقابية في الدولة

دعا رئيس ما يسمى “المجلس العسكري صبراتة” الطاهر الغرابلي إلى محاسبة حكومة “الوفاق” على الفساد المستشري داخلها.

وقال الغرابلي في تدوينة على صفحته بموقع “فيسبوك” إن “محاربة الفساد من مهام الأجهزة الرقابية في الدولة والقضاء ومؤسسات المجتمع المدني تساعد في كشفه” على حد ادعائه.

وأضاف رئيس ما يسمى “المجلس العسكري صبراتة”: “للأسف بعض الأجهزة الرقابية تحتاج إلى رقيب، الأمر الذي يجب أن يكون التحرك من الشارع العام هو أساس المحاسبة، أما الحكومة (في إشارة إلى الوفاق) بجميع وزاراتها هي التي يجب أن تحاسب، وتكون تحت المجهر بلا استثناء”.

وتابع الغرابلي: “الحكومة لا تتجزأ إما أن تقبلها أو نرفضها كتلة واحدة”.