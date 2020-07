أعلنت شركة الكهرباء اليوم الخميس حدوث إظلام جزئي بمناطق الجبل الغربي

والغربية وأغلب مناطق طرابلس، مشيرة إلى أنه جار العمل على إعادة تشغيل وحدات

التوليد بمحطات الرويس والزاوية وجنوب طرابلس.

