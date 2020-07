العدالة والبناء يطالب بمحاربة الفساد متجاهلا إخفاء شكشك تقارير ديوان المحاسبة

أصدر حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بيانا

أقر فيه بتدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين في مجالات الحياة المختلفة، وتفاقم

الأزمات التي تمس حقوقهم الأساسية .

وتماهى بيان الحزب مع البيانات الأمريكية في هذا الشأن ودعا لتكثيف الجهود

في مكافحة الفساد معلنًا متابعته وبقلق بالغ استمرار هذا التدهور.

وأكد الحزب أن التدهور كان نتيجة الإهمال والفساد الذي استشرى في مؤسسات

الدولة، التي تشارك في حكومة الوفاق وتسطير على الكثير من المفاصل في طرابلس .

ودعا الحزب لما سماه انتهاج الشفافية والعمل المشترك على محاربة كل مظاهر

الفساد وإبعاد ومحاسبة كل المتورطين، وتفعيل القضاء والأجهزة ذات العلاقة، مطالبا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة والجهات

الرقابية بالقيام بدورهم واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها إصلاح المنظومة

الحكومية ومحاربة الفاسدين ،

على حد تعبير البيان.

يأتي هذا في وقت يستمر فيه القيادي

في الحزب خالد شكسك رئيس ديوان المحاسبة المنتهية ولايته في حجب التقارير السنوية

وعلى رأسها تقرير 2018 الذي كان من المفترض أن يصدر مطلع 2019 إلا أنه حجبه وبأمر

من قيادة الحزب لعدم تأجيج الوضع مع اندلاع الحرب في أبريل من ذات العام .

ورغم البيانات والنداءات والتحذيرات المتكررة من مغبة حجب تقرير 2018 ، قام

شكشك أيضًا بحجب تقرير 2019 الذي كان من المفترض صدوره في الربع الأول من عام 2020

وقد مضى من هذا العام حتى الآن 8 أشهر ليكون لحزب العدالة والبناء السبق التاريخي

الذي لم يسجل من قبل في أن تحجب تقارير المحاسبة لعامين متتالين في وقت يدعو فيه

للشفافية ومحاربة الفساد .

في المقابل يسود الصمت عن حجب التقارير حكومة الوفاق بينما يطالب وزير

الداخلية المفوض فتحي باشاغا بوجوب محاربة الفساد رغم إخفاء المؤسسة الرقابية الأولى التقارير وسط مخاوف من

تسييسها.

