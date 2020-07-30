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آكار : لولا الدعم التركي للوفاق لسيطر الجيش على طرابلس

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، الأربعاء، أن قوات الجيش في ليبيا كانت على وشك السيطرة على طرابلس، إلا أن الدعم التركي لحكومة الوفاق غير المعتمدة برئاسة فائز السراج أسفر عن تغيير موازين القوى في البلاد.

وأشار آكار في تصريحات صحفية، إلى أن بلاده تبذل قصارى جهدها لمساعدة قوات الوفاق ، من أجل إحلال وقف إطلاق النار والاستقرار ووحدة الأراضي في ليبيا”، بحسب زعمه.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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تعليقات

  • وظبي إدارة الحكومة ألان مهتم بشءون المدنية – وإصلاح ادارته –
    وأي تلويحات اخرى – عبارة عن كذب مصريين ومحاولة تشويه الحكومة – للمحاولة لسرقة الثروات الليبيك في الشرق الليبي بتصريحات غبية تجاوزت حدود دولته – الاي تعاني الامرين – وطبعا السودان حليفهم الأكبر مع الصهاينة وبرهان الذي يحاول ان يشتغل بمواطنين السودان كمرتزقة وبشار الأسد وشيعته من حزب الله ويلقي بهم الى الموت .
    تركتم حدودكم هناك مع الصهاينة وجءتم الى بلاد ليس لكم فيها حق . شيء عجيب …!!!
    انظروا لابناءكم مثل الشواذ وبناتكم في مقاهي العهر والمومس . والامراض . والترفيه المحرم – قبل ان تتكلموا عن الآخرين …!!!

    رد

  • :
    إدارة الحكومة الليبية ألان مهتم بشءون المدنية – وإصلاح ادارته –
    وأي تلويحات اخرى – عبارة عن كذب مصريين ومحاولة تشويه الحكومة – للمحاولة لسرقة الثروات الليبية في الشرق الليبي بتصريحات غبية تجاوزت حدود دولته – الاي تعاني الامرين – وطبعا السودان حليفهم الأكبر مع الصهاينة وبرهان الذي يحاول ان يشتغل بمواطنين السودان كمرتزقة وبشار الأسد وشيعته من حزب الله ويلقي بهم الى الموت .
    تركتم حدودكم هناك مع الصهاينة وجءتم الى بلاد ليس لكم فيها حق . شيء عجيب …!!!
    انظروا لابناءكم مثل الشواذ وبناتكم في مقاهي العهر والمومس . والامراض . والترفيه المحرم – قبل ان تتكلموا عن الآخرين …

    رد