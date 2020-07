آكار : لولا الدعم التركي للوفاق لسيطر الجيش على طرابلس

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، الأربعاء، أن قوات الجيش في ليبيا كانت على وشك السيطرة على طرابلس، إلا أن الدعم التركي لحكومة الوفاق غير المعتمدة برئاسة فائز السراج أسفر عن تغيير موازين القوى في البلاد.

وأشار آكار في تصريحات صحفية، إلى أن بلاده تبذل قصارى جهدها لمساعدة قوات الوفاق ، من أجل إحلال وقف إطلاق النار والاستقرار ووحدة الأراضي في ليبيا”، بحسب زعمه.

