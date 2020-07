أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الخميس، أنه بعد إعادة بناء الشبكة الكهربائية ليلة أمس الأربعاء، تم إرجاع الأحمال في بعض المناطق بالقوة، الأمر الذي أدى الى حدوث إظلام تام من جديد في منطقة طرابلس والمنطقة الغربية.

