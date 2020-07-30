قنونو: طائراتنا ستنطلق من قاعدة الجفرة لبسط سيطرتنا على كامل التراب الليبي

زعم الناطق باسم مليشيات «حكومة الوفاق»، محمد قنونو، أن حديث قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، عن الحوار «نذير بغدر وشيك»، مشيرا إلى أنه ومحاولة لكسب الوقت قبل إعادة «محاولاته البائسة»، لصناعة واقع جديد يكون له فيه مقعد ولو من جماجم البسطاء، على حد قوله.

وادعى قنونو في إيجاز صحفي، أن «قواتهم» لن تسمح بتكرار ما حدث في ترهونة وجنوب طرابلس، قائلا: “عازمون على بسط السيطرة على قاعدة الجفرة وستنطلق طائراتنا منها لبسط السيطرة على كامل تراب ليبيا”، بحسب زعمه.

وأشار إلى أن دعواتهم للحوار ما زالت قائمة لمن لم يتورطوا في «جرائم الحرب والدماء البريئة»، وفقا لادعائه.