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قنونو: طائراتنا ستنطلق من قاعدة الجفرة لبسط سيطرتنا على كامل التراب الليبي

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم الناطق باسم مليشيات «حكومة الوفاق»، محمد قنونو، أن حديث قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، عن الحوار «نذير بغدر وشيك»، مشيرا إلى أنه ومحاولة لكسب الوقت قبل إعادة «محاولاته البائسة»، لصناعة واقع جديد يكون له فيه مقعد ولو من جماجم البسطاء، على حد قوله.

وادعى قنونو في إيجاز صحفي، أن «قواتهم» لن تسمح بتكرار ما حدث في ترهونة وجنوب طرابلس، قائلا: “عازمون على بسط السيطرة على قاعدة الجفرة وستنطلق طائراتنا منها لبسط السيطرة على كامل تراب ليبيا”، بحسب زعمه.

وأشار إلى أن دعواتهم للحوار ما زالت قائمة لمن لم يتورطوا في «جرائم الحرب والدماء البريئة»، وفقا لادعائه.

الوسوم

الجفرة الجيش العربي الليبي الغزو التركي المشير خليفة حفتر قنونو مليشيات السراج

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • انت بتحلم فسيتم تدميرها على الارض ان لم يتم تدميرها فى الجو فوق البحر المتوسط اما الخط الاحمر فمؤمن بوسائل دفاع جوى تسقط حتى طائرات الشبح فانت حمار فى ابسط مبادئ العسكرية فالقادر على السيطرة الجوية الطائرات المصرية والاماراتية والفرنسية والروسية انسى

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  • ياحمار قاعدة انت شارب ايه قاعدة الجفرة ضمن الخط الاخضر محمية بالخط الاحمر وتتواجد فيها طائرتنا نحن واذا انطلقت ستحرر مصراته وطرابلس انت راسك مقلوبة ياحمار ولاايه لو المسمارى قال هذا الكلام يكون منطقيا اما انت حمار وغبى

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  • قطيع الخرفان سيتصور ان الطائرات المتطورة التابعة للجيش الوطنى وبامكانها تحرير ليبيا كلها سيتصورون انها تابعة لقنونو المجنونو واضح ان الترامدول لحس مخه ونسى ان الخط الاحمر المسلح يحرق كل من يقترب قول لرجب يقرب ويجرب مستحيل لانه اجرب

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  • هوهوهوهوهو…هووهووووهووو..الخطوط الحمراء معروفة..وقريبا ترجع اتطيب في الشاهي كما كنت..وداخل السجن

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  • في العاده لما تبي ترسم واحد كاحمار ترسمله رأس أحمار للبهيم هدا مش لازم متوفرة فيه كل الشروط من ناحية المنضر والعقل

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  • من مهازل القدر أن يتحدت واحد مثل طياب الشاهى فى الماتم والافراح عن أمور اكبر منه بكثير فهو كالحمار يحمل اسفارا كما وصف القرآن أمثال هذا المضحكة ويا فرحة من كلفه بهذا المنصب لكن الطيور على اشكالها تقع .

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