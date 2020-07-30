التونسية وفاء الشاذلي: الملف الليبي هو الحاسم في سحب الثقة من «الغنوشي»

أكدت المحامية التونسية وفاء الشاذلي، أن الملف الليبي هو الحاسم في سحب الثقة من راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي.

وقالت الشاذلي في منشور له عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “سيأتي يوم تفهمون دور الملف الليبي وأهميته في إدارة الصراع السياسي داخل تونس”.

وأضافت “لا يؤمن بهذا كثيرون بل هي قلة قليلة على وعي بقوة تأثير الملف الليبي على مجريات الأمور بالداخل التونسي ولكن سيسجل التاريخ كل شيء بالنقطة والفاصل”.

وشهدت جلسة سحب الثقة من الغنوشي، حالة من الفوضى والتوتر، أخرت عملية التصويت التي كان من المفترض أن تنطلق في حدود الساعة التاسعة صباحا، وكانت أسباب الفوضى كثرة نقاط النظام، واعتراض بعض النواب على عدم وجود خلوة للتصويت، خاصة وأنها جلسة مخصصة فقط للتصويت وليس للنقاش، وفق ما حدده مكتب البرلمان، قبل أن توعد للانعقاد ويصوت النواب، حيث تجرى الآن عملية فرز الأصوات.