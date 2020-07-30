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التونسية وفاء الشاذلي: الملف الليبي هو الحاسم في سحب الثقة من «الغنوشي»

تم النشر منذُ 51 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكدت المحامية التونسية وفاء الشاذلي، أن الملف الليبي هو الحاسم في سحب الثقة من راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي.

وقالت الشاذلي في منشور له عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “سيأتي يوم تفهمون دور الملف الليبي وأهميته في إدارة الصراع السياسي داخل تونس”.

وأضافت “لا يؤمن بهذا كثيرون بل هي قلة قليلة على وعي بقوة تأثير الملف الليبي على مجريات الأمور بالداخل التونسي ولكن سيسجل التاريخ كل شيء بالنقطة والفاصل”.

وشهدت جلسة سحب الثقة من الغنوشي، حالة من الفوضى والتوتر، أخرت عملية التصويت التي كان من المفترض أن تنطلق في حدود الساعة التاسعة صباحا، وكانت أسباب الفوضى كثرة نقاط النظام، واعتراض بعض النواب على عدم وجود خلوة للتصويت، خاصة وأنها جلسة مخصصة فقط للتصويت وليس للنقاش، وفق ما حدده مكتب البرلمان، قبل أن توعد للانعقاد ويصوت النواب، حيث تجرى الآن عملية فرز الأصوات.

الوسوم

الغنوشي النهضة تونس وفاء الشاذلي

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • المهم متي يودع هذا الكلب النجس أحد سجون تونس لمسؤوليته علي أغتيالات قام بها حزب النهبه في تونس بقيادة أنجس الانجاس الذي ليس له من الرشيد نصيب واسمه يجب ان يكون راسب الغنوشي لأنه رسب في أختبار الوطنيه والرجوله والشرف وفضل ان يكون عبد ذليل لاردوغان

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  • ماحدث مثير للضحك كيف يظل رئيس برلمان بتاييد من هذا العدد الهزيل 16 فقط داعمين له والاصوات الباطلة 20 صوت والرافضين له 97 كل هذا من 133 من الحاضرين وبالتالى وجب على الرئيس حل البرلمان واذا لم يفعل فعلى الرافضين للغنوشى رفض الحكومة القادمة فيحل البرلمان تلقائيا ويدفع الثمن اى نائب خائن للوطن والا فان ثورة شعبية ستطيح بالاخوان فى تونس .والمضحك انه بعد اعلان النتيحة كان يحتفل من الاخوان داخل القاعة المخصصة للنواب اكثر من 50 واحد كيف والمؤيدين رسميا 16 فقط فكيف دخلوا القاعدة مما يبطل النتيجة امام المحكمة وايضا كيف كل هذه الاصوات الباطلة التى تغير النتيجة لو كانت صحيحة

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